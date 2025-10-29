A- A+

SECRETARIA-GERAL Boulos é o ministro de Lula com maior engajamento nas redes sociais, diz estudo No total de seguidores somados em todas as plataformas, Haddad tem a liderança

O novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, lidera o ranking de engajamento digital entre os ministros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O levantamento da consultoria AM4 Brasil Inteligência Digital, obtido com exclusividade pelo Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, mostra que o recém-nomeado registra 42% mais interações do que a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, segunda colocada.

O desempenho de Boulos é impulsionado por uma média de 15,8 publicações diárias, a maior entre os ministros analisados. O estudo avaliou o desempenho de todos os chefes de pasta do governo nas principais plataformas digitais: Instagram, Facebook, X (antigo Twitter), LinkedIn e TikTok.

Completam o top 5 de engajamento os ministros Alexandre Padilha (Saúde), Fernando Haddad (Fazenda) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar). O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, aparece em sétimo lugar.

Na comparação com o antecessor, Márcio Macêdo, Boulos também se destaca: enquanto o atual ministro ocupa a primeira posição, Macêdo aparecia apenas na 20ª colocação.

De acordo com Rebeca Ribeiro, sócia e diretora de conteúdo da AM4 Brasil, o levantamento aponta maior dinamismo entre perfis voltados à articulação política e institucional, enquanto áreas técnicas e setoriais mantêm uma frequência mais moderada de engajamento. A quantidade de postagens também interfere no resultado.

"Os ministros mais ativos em publicações no período analisado foram Guilherme Boulos, Gleisi Hoffmann, Paulo Teixeira, Margareth Menezes e Silvio Costa Filho. Boulos lidera com 1427 postagens, cerca de 17% a mais que Gleisi, a segunda colocada", diz.

No total de seguidores somados em todas as plataformas, Haddad tem a liderança. Isoladamente, Boulos é o mais seguido no Instagram e no TikTok; Marina Silva (Meio Ambiente) encabeça o ranking no Facebook; e Camilo Santana (Educação), no X.

No LinkedIn, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, ocupa a primeira colocação, enquanto Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) lidera em engajamento na mesma rede.

Veja também