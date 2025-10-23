A- A+

Secretaria-Geral Boulos inicia reuniões para "colocar governo na rua" e dá prioridade a trabalhadores de aplicativo Novo secretário-geral da Presidência deve mexer em equipe da pasta

Com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em viagem para a Ásia, o novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, tem usado os seus primeiros dias no cargo, antes da posse marcada para quarta-feira, para reuniões internas com a equipe.

Principal nome do PSOL, o novo ministro também vem dando prioridade a temas como o debate de uma nova legislação para trabalhadores por aplicativo.

Boulos contou ter recebido do presidente a missão de rodar os 26 estados do país para “colocar o governo na rua”. O plano tem relação com o projeto de reeleição de Lula em 2026.

Na terça-feira, o novo ministro se reuniu com o seu colega da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira. A expectativa é que Boulos seja usado como arma do governo nas redes sociais.

O ex-líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) é o ministro com mais seguidores no Instagram (2,7 milhões) entre todos os titulares de pastas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é o segundo, com 2,5 milhões.

No mesmo dia, Boulos também se reuniu com o antecessor, Márcio Macêdo, e com os secretários do ministério. Não houve sinalização de mudança na equipe, mas a expectativa na pasta é que isso aconteça.

Boulos postou nas redes sociais na quarta-feira o seu primeiro vídeo de dentro do gabinete no quarto andar do Palácio do Planalto. Na mensagem, ele mostrou a Praça dos Três Poderes e repetiu que recebeu do presidente a missão de ouvir as demandas populares.

No mesmo dia, o novo ministro recebeu no gabinete a visita da mulher, Natália Szermeta, que também registrou imagens nas redes sociais da nova sala do marido.

Boulos designou o seu companheiro de MTST, Josué Rocha, que coordenou suas campanhas a prefeito de São Paulo em 2020 e 2024, para organizar a transição com a equipe de Macêdo.

Uma das missões recebidas de Lula por Boulos é a de dialogar com os trabalhadores de aplicativos para tentar regulamentar a atividade, uma das promessas de campanha do petista em 2022 e até agora não cumprida.

As ideias do novo ministro da Secretaria Geral da Presidência para regulamentar o trabalho por aplicativo seguem a mesma linha do projeto enviado em março do ano passado pelo Ministério do Trabalho ao Congresso e que não andou por resistência dos parlamentares e da própria categoria.

O envio do texto provocou uma crise no governo na época.

Em entrevista à GloboNews na quarta-feira, Boulos defendeu a necessidade de estabelecimento de um plano de previdência e seguro para os trabalhadores e do pagamento de um valor mínimo por hora de trabalho. As duas propostas constavam no PL que não andou e abrangia apenas dos motoristas e não dos entregadores.

O novo ministro falou também na entrevista na necessidade de dar transparência para que os trabalhadores entendam como funcionam os algoritmos que os gerenciam. Boulos se comprometeu ainda a dialogar com os trabalhadores. Na época do envio do PL do Ministério do Trabalho, uma das principais críticas que foi que o texto não tinha anuência dos motoristas de aplicativos.

