A- A+

São Paulo "Boulos me pediu duas vezes para ser vice dele", diz Datena Apresentador foi convidado pela deputada para ser o vice em sua chapa, mas disse que ainda é cedo para tomar a decisão

Cotado para ser vice na chapa da deputada Tabata Amaral (PSB-SP) à prefeitura de São Paulo, o apresentador José Luiz Datena disse que foi convidado para ser vice de Guilherme Boulos (PSOL-SP) duas vezes.

— Boulos me pediu duas vezes para ser vice dele, na campanha passada e nesta — afirmou Datena, citando o vídeo, supostamente vazado, em que ele aparece conversando com o líder sem-teto. — (Boulos) tem boas ideias, mas a Tabata é mais preparada. Não tem vícios, tem conhecimento técnico necessário e um grande time com ela.

A declaração ocorreu durante o lançamento da pré-candidatura de Tabata Amaral, na capital paulista. Datena foi convidado pela deputada para ser o vice em sua chapa, mas disse que ainda é cedo para tomar a decisão.

— Que houve convite, ela mesma colocou. Mas espero ainda democraticamente que todos (do partido) escolham — afirmou Datena, citando ainda que a candidatura ao Senado continua sendo sua prioridade.

Datena, que ano a ano ensaia entrar na vida política, negou que use da possibilidade de ser candidato para se promover. O apresentador acrescentou, ainda, que não quer continuar na televisão por muito tempo e se defendeu das críticas por ter se aliado a atores políticos distintos nos últimos anos — incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, o presidente Lula e o ex-governador João Doria. Ele ressaltou que trata-se de um cenário recente, já que ele foi 23 anos filiado ao PT. É que deixou campanhas passadas por traições ou rachas internos.

— Sinto que o PSB é o partido que vou continuar. Foi o partido que melhor me acolheu — declarou Datena, que rejeita se rotular. — Não tenho ideologia política, nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. Sou pela Constituição.

Veja também

DECISÃO PF quis afastar Ramagem do mandato por 'Abin paralela', mas Gonet se opôs e Moraes negou