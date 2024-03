Boulos promete que, se eleito, haverá paridade de gênero em secretariado paulistano

A- A+

O deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) prometeu, ao lado da indicada a vice na sua chapa, Marta Suplicy (PT), que se eleito, seu secretariado terá paridade de gênero.



O anúncio, feito no Dia Internacional da Mulher, também veio com promessas relacionadas à igualdade salarial e ao combate à violência.

"A nossa chapa assume o compromisso de, ganhando as eleições em São Paulo, a partir de 1º de janeiro do ano que vem haverá secretariado igualitário na cidade", disse Boulos nesta sexta-feira, 8. Para Marta, um primeiro escalão com 50% mulheres no comando vai fazer uma "diferença gritante" na cidade.



O anúncio do deputado foi feito durante café da manhã com mulheres, na capital paulista.

