Governo Boulos toma posse como ministro em cerimônia com Lula e missão de "colocar o governo na rua" Com histórico de militância e proximidade com Lula, psolista assume pasta com missão de reforçar mobilização popular

O governo Lula manteve a cerimônia de posse do novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, para a tarde desta quarta-feira no Planalto, mesmo com a crise de segurança pública do Rio de Janeiro.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que chegou de viagem ao Sudeste Asiático na noite de terça-feira, realizou uma reunião de emergência com ministros no fim da manhã desta quarta no Palácio da Alvorada. Lula participa da posse de Boulos.

Até então deputado federal eleito pelo PSOL em São Paulo, Boulos assumiu o cargo de ministro no lugar do petista Márcio Macêdo. A troca, que foi aventada diversas vezes por aliados de Lula no último ano, foi oficializada em 21 de outubro. A pasta que ele assume é responsável pela articulação com movimentos sociais.

A cerimônia reúne cerca de 1.000 pessoas e conta com a presença de Lula e dos ministros Geraldo Alckmin (vice-presidente e titular da pasta de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais), Fernando Haddad (Fazenda), Mauro Vieira (Relações Exteriores), Camilo Santana (Educação), Simone Tebet (Planejamento), Sidônio Palmeira (Comunicação Social), Marina Silva (Meio Ambiente), Anielle Franco (Igualdade Racial), Sônia Guajajara (Povos Indígenas), Wolney Queiroz (Previdência) e Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovações), além de representantes de movimentos sociais e centrais sindicais.

A principal missão que o novo ministro recebeu do presidente é a de colocar o “governo na rua” e, para isso, Boulos deverá iniciar um roteiro de viagens pelos 26 estados do país. O plano é fazer uma viagem por semana. Na semana passada, Boulos teve conversas com Macêdo para realizar a transição do cargo. O novo ministro também discutiu a montagem da equipe da pasta.

A estratégia de rodar o país visa propagar as ações do governo de olho na candidatura à reeleição de Lula em 2026. Durante a visita à Indonésia, o presidente afirmou, pela primeira vez de forma categórica e sem ressalvas, que vai concorrer a um novo mandato, ao contrário do compromisso que havia assumido durante a disputa eleitoral de 2022.

Boulos iniciou sua carreira política no Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), que atua nas periferias das grandes cidades do país. Já foi candidato à Presidência, em 2018, e à prefeitura de São Paulo, em 2020 e 2024.

O novo ministro tem uma relação próxima com Lula desde a década passada. O então líder sem-teto esteve com o petista no momento de seu prisão em 2018. Boulos era, inclusive, defensor da tese vencida que Lula deveria resistir e não se entregar à Polícia Federal após a decretação da ordem de prisão pelo juiz Sergio Moro em virtude da condenação no caso do tríplex Guarujá.

