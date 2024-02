A- A+

São Paulo Boulos troca Celta por carro blindado após ameaças de morte Veículo popular virou marca do deputado federal do PSOL e inspirou até jingle de campanha

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) vai deixar o seu Celta de lado e passará a andar exclusivamente de carro blindado. A decisão foi motivada pelas recentes ameaças de morte dirigidas ao líder sem-teto, que também é pré-candidato à prefeitura de São Paulo.

Segundo a assessoria de Boulos, a Polícia Federal (PF) abriu um inquérito para apurar os ataques. Em nota, a corporação disse que não se manifesta sobre eventuais investigações em andamento.

O "celtinha" virou uma marca registrada de Boulos e foi parar até no jingle da campanha de 2020 à prefeitura da capital paulista. Durante aquela eleição, ele utilizou o carro para se deslocar entre as agendas.

O veículo, modelo 2010 e avaliado em R$ 20 mil, foi o único bem declarado pelo líder dos sem-teto na sua última prestação de contas enviada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 2022.

Este ano, Boulos usou o automóvel popular para ir até a casa da ex-prefeita Marta Suplicy, nos Jardins, no primeiro encontro que discutiu a formação de uma chapa conjunta. Em janeiro, a ex-prefeita deixou a secretaria municipal de Relações Internacionais para ser vice do pré-candidato do PSOL.

A decisão de utilizar carro blindado foi tomada após o psolista receber ameaças de morte nas redes sociais. Em 2022, na campanha para a Câmara dos Deputados, Boulos contou ter sido ameaçado por um homem armado durante uma agenda na Grande São Paulo.

"Um homem esbravejou "Aqui é Bolsonaro", ao recusar o panfleto de nossas mãos. Em seguida, disse estar armado e colocou a mão na cintura, no cabo da arma", relatou ele no "X" (antigo Twitter).

