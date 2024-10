Boulos vota e diz ter combatido a mentira; Nunes afirma que campanha foi marcada por 'fake news'

A- A+

Os candidatos que aparecem empatados tecnicamente nas mais recentes pesquisas de intenção de voto, Guilherme Boulos ( PSOL) e o prefeito Ricardo Nunes ( MDB) votaram na manhã deste domingo na zona Sul de São Paulo.

Boulos (PSOL) votou ao lado da mulher e de suas duas filhas no CEU Campo Limpo, e e pontuou que essa não foi “uma eleição normal”. Com críticas a Pablo Marçal (PRTB) e Ricardo Nunes (MDB), o candidato falou na certeza de estar no segundo turno e repetiu que não escolhe adversário.

— O que estava ao nosso alcance para combater a mentira, a baixaria na eleição, nós fizemos — disse.

— A gente viu a marca da mentira, do ódio, de coisas que São Paulo não merece. A nossa cidade sempre foi uma cidade que respeitou a diversidade, a democracia, o pensamento diferente. E vai continuar sendo. No que depender da gente. O desafio que nós temos também é derrotar esse extremismo violento, a mentira, o ódio, e fazer prevalecer a verdade — continuou.

Ao lado das ministras Marina Silva (Meio Ambiente) e Sônia Guajajara (dos Povos Originários), o candidato também pontuou que em uma eventual gestão, o tema da sustentabilidade será um foco da sua administração.

Sobre a expectativa para hoje, o candidato finalizou dizendo que sente um “gostinho de vitória”.

Nunes vota com Tarcísio

O prefeito Ricardo Nunes votou na Escola Estadual Dom Duarte Leopoldo e Silva, no Socorro. Ele estava acompanhado da esposa Regina Nunes, do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), do vice em sua chapa, Ricardo de Mello Araújo (PL), do presidente da Câmara Municipal, Milton Leite (União) e do Secretário Estadual de Governo Gilberto Kassab (PSD).

O emedebista afirmou que a campanha foi marcada por “ataques, ofensas e fake news” e citou indiretamente Marçal, ao falar sobre sua rejeição.

— Eu desejo que a gente tenha um dia de muita tranquilidade, diferente de muitos dias que a gente teve no período eleitoral, foi um período de muitos ataques e fake news. Temos certeza que estaremos no segundo turno e amanhã a gente começa uma nova etapa. A população repudia os ataques, tanto é que a rejeição ao outro candidato é muito alta — disse.

Nunes agradeceu ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a quem chamou de “irmão” e também ao seu vice, e citou episódios como a cadeirada que José Luiz Datena (PSDB) deu em Marçal durante o debate da TV Cultura e o soco que seu cinegrafista Duda Lima recebeu do cinegrafista do candidato do PRTB.

— Eu queria muito discutir a cidade, mas o que a gente teve foram muitas mentiras, agressões, soco, cadeirada, fake news e espero que fique o exercício para todos nós o quanto é responsabilidade de todos que a gente possa ter nos próximos pleitos uma situação que fortaleça mais a nossa democracia — acrescentou.

Nunes segue para o Morumbi, onde acompanhará a votação do governador no Colégio Miguel de Cervantes. Em seguida, acompanha Tomás Covas, filho de Bruno Covas, em sua votação, no Colégio Santa Cruz, em Alto de Pinheiros. Por fim, seguirá para o Tatuapé, na Zona Leste, onde vota seu vice Mello Araújo.

