brasília Braço direito de Renan Filho em ministério é réu por improbidade em ação sobre benefícios fiscais MP apontou que rede atacadista com sede em Minas Gerais descumpriu contrapartidas exigidas pelo governo do Rio na gestão Cabral para a concessão das vantagens tributárias

O ex-secretário estadual de Fazenda de Alagoas George Santoro, anunciado pelo ministro Renan Filho como futuro secretário-executivo do Ministério dos Transportes, é réu em uma ação por improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Rio (MP-RJ) por irregularidades em benefícios fiscais concedidos a uma rede atacadista. Santoro, que foi subsecretário de Receita no governo do Rio, é alvo da investigação por ter assinado, em outubro de 2014, uma portaria que estendeu isenção de ICMS por mais dois anos à Zamboni Comercial Ltda. A empresa é acusada pelo MP de ter usufruído de forma irregular do benefício, deixando de recolher R$ 213,2 milhões em impostos de 2008 a 2017, em valores atualizados à época.

Santoro ainda não teve a nomeação confirmada no Diário Oficial da União, mas sua ida ao Ministério dos Transportes já é dada como certa por aliados em Alagoas e pelo próprio Renan Filho. Em suas redes sociais, o ministro parabenizou Santoro, após sua despedida do governo de Alagoas na última segunda-feira, pelo período de oito anos à frente da secretaria de Fazenda do estado, iniciado em 2015. Na publicação, o ministro afirmou ainda que “o trabalho continua na Secretaria Executiva do Ministério dos Transportes”.

Auditor de carreira no Tribunal de Contas do Município do Rio (TCM-RJ), Santoro foi levado para Alagoas no início da gestão de Renan Filho como governador, e permaneceu à frente da Fazenda estadual durante todo seu mandato. Antes, ele havia passado cerca de um ano como subsecretário de Receita na secretaria de Fazenda do Rio, de agosto de 2013 a dezembro de 2014.

Na ação civil pública, ajuizada em junho de 2018, o MP apontou que a Zamboni, rede atacadista com sede em Minas Gerais, descumpriu contrapartidas exigidas pelo governo do Rio para a concessão de benefícios fiscais, como a geração de empregos diretos no Rio e estar “efetivamente instalada” no estado.

Segundo a investigação, a Zamboni instalou um escritório em Sapucaia (RJ), município na divisa com Minas, tratando-se “apenas de uma operação burocrática de troca de notas fiscais” para usufruir da isenção de ICMS, conforme relatório de fiscalização da Receita estadual protocolado em abril de 2010. O MP apontou ainda que a rede atacadista foi beneficiada por um decreto do então governador Sérgio Cabral, em novembro de 2013, que impediu naquela ocasião sua exclusão da lista de empresas elegíveis para benefícios fiscais, mesmo com as irregularidades já detectadas.

Assinatura de portaria

A entrada de Santoro no caso ocorreu em outubro de 2014, já no governo de Luiz Fernando Pezão, sucessor de Cabral. Na ocasião, o então subsecretário de Receita assinou uma portaria que ampliou por dois anos a concessão de benefícios fiscais à Zamboni.

A extensão foi justificada com base em outro decreto estadual, editado no mês anterior por Pezão, que autorizava este procedimento no caso de empresa com “projeto de expansão da sua atividade econômica, considerado de relevante interesse público, com significativo investimento, gerando emprego e renda, e desenvolvimento socioeconômico”. Segundo o MP, a Zamboni usou documentos “apócrifos” para justificar os planos de investimento, que apresentavam contradições entre si e tinham similaridades com outros compromissos, firmados em anos anteriores, que nunca foram cumpridos.

O MP também alegou que a portaria assinada por Santoro foi publicada antes de a Comissão Permanente de Políticas para o Desenvolvimento (CPPDE), órgão responsável por validar a extensão do benefício fiscal, analisar o caso da Zamboni, o que ocorreu em novembro de 2014. O MP calculou que a empresa usufruiu irregularmente de benefícios fiscais entre 2008 e 2017 que, somados, chegaram à casa dos R$ 213,2 milhões.

O processo, que segue em andamento sem decisão de mérito, corre sob sigilo na 16ª Vara de Fazenda Pública da Justiça do Rio. Ao GLOBO, Santoro afirmou que a portaria de outubro de 2014 seguiu a legislação em vigor e vinha condicionada ao posterior cumprimento de requisitos por parte da empresa beneficiada.

Se a empresa cumpriu ou não esses requisitos, cabia uma verificação depois. Deixei a subsecretaria pouco depois para desenvolver meu trabalho no governo de Alagoas. Estou muito tranquilo em relação a minhas ações, que se deram de forma proba, e infelizmente nunca fui chamado pelo MP para dar minha versão sobre este caso, disse Santoro.

Procurado, o Ministério dos Transportes não se manifestou sobre a escolha de Santoro para a secretaria-executiva, tampouco sobre a investigação conduzida pelo MP do Rio. A Zamboni também foi procurada, mas não respondeu.

