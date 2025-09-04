A- A+

TRAMA GOLPISTA Braga Netto quebra dente na prisão e Exército solicita ao STF autorização para fisioterapia e exames Solicitações serão avaliadas por Alexandre de Moraes

O ex-ministro Walter Braga Netto, que está preso preventivamente no Rio de Janeiro, quebrou o dente na semana passada e precisou ser atendido na unidade militar onde está detido. Após esse atendimento, o Exército solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a realização de uma série de exames e procedimentos, incluindo infiltração no joelho e fisioterapia.

Braga Netto é general da reserva e por ser isso tem a prerrogativa de ficar preso em uma unidade militar. Ele está detido desde dezembro do ano passado no Comando da 1ª Divisão de Exército, que fica na Vila Militar, no Rio.



Ele é um dos réus da ação penal da trama golpista, que começou a ser julgada nesta semana no STF, ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outras seis pessoas.

Um ofício enviado pelo comandante da divisão, general Fabiano de Lima Carvalho, ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF, informou que o ex-ministro passou por um "atendimento odontológico emergencial" no dia 28 de agosto, por uma "queixa de fratura dentária". Foi solicitada uma radiografia.

No mesmo documento, Carvalho reitera um pedido que já havia sido feito, para agendar uma série de procedimentos, que serão realizados em organizações militares de saúde: infiltração no joelho, fisioterapia, endoscopia, colonoscopia, ecocardiograma e ressonância magnética (quadril, ombro e joelho).

Na quarta-feira, Moraes determinou que o Exército informe as datas, horários e endereços dos procedimentos.

