ENCONTRO

Brasil aguarda resposta dos EUA sobre proposta de acordo, diz ministro

Mauro Vieira esteve em Washington com o secretário de Estado americano, Marco Rubio

Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reúne com secretário dos Estados Unidos, Marco RubioMinistro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reúne com secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio - Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou nesta quinta-feira (13) que o Brasil espera, para os próximos dias, a resposta dos Estados Unidos a uma proposta de “mapa do caminho” que deve orientar as negociações destinadas a solucionar pendências comerciais entre os dois países.

Vieira se reuniu com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, em Washington, após dois encontros durante o G7, grupo dos sete países mais ricos do planeta, no Canadá. Segundo o chanceler, Rubio demonstrou interesse em avançar rapidamente nas tratativas.

“Apresentamos nossas propostas para a solução das questões. Agora estamos esperando que eles nos respondam”, disse Vieira após o encontro.

Déficit com os EUA cresce 341% após tarifaço e pressiona exportações brasileiras

Governo Lula insiste na suspensão do tarifaço de Trump enquanto houver negociação entre países

O encontro ocorreu após a primeira reunião entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, em 26 de outubro. Na ocasião, os dois países comprometeram-se a fazer negociações técnicas para reverter o tarifaço do governo Trump sobre os produtos brasileiros.

Segundo Vieira, em 4 de novembro, Brasil e Estados Unidos realizaram uma reunião virtual de alto nível, na qual o governo brasileiro apresentou resposta detalhada à lista de temas enviada por Washington em outubro. Rubio teria sinalizado que a análise norte-americana deve ser concluída ainda esta semana ou no início da próxima.

O chanceler brasileiro afirmou que os dois países buscam concluir, até o fim deste mês, um acordo provisório que estabeleça o roteiro das negociações pelos próximos um ou dois anos. As discussões ocorrem em meio às tarifas adicionais de 50% impostas pelo governo dos EUA a diversos produtos brasileiros.

Delegações ampliadas
A reunião em Washington incluiu uma rodada ampliada de trabalho com a participação de negociadores e diplomatas dos dois países. Representaram o Brasil:

Maria Luiza Ribeiro Viotti, embaixadora do Brasil em Washington;

Joel Sampaio, chefe da Assessoria Especial de Comunicação Social;

Ricardo Monteiro, chefe de gabinete e embaixador;

Philip Fox-Drummond Gough, secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty;

Fernando Sena, ministro-conselheiro da embaixada brasileira.

