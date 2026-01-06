Brasil avalia próximos passos na crise da Venezuela e prioriza evitar guerra civil

A- A+

Integrantes da área internacional do Palácio do Planalto aguardam o retorno do presidente Lula (PT) a Brasília, previsto para esta terça-feira (6), para definir os próximos passos diante da crise na Venezuela. Lula permanece na base militar da Restinga de Marambaia, no Rio de Janeiro, onde passou as festas de fim de ano.

No Itamaraty, a avaliação é de que o presidente brasileiro poderá buscar contatos em alto nível tanto com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quanto com Delcy Rodríguez, que exerce interinamente a Presidência da Venezuela. A diplomacia brasileira acompanha o cenário com cautela diante do agravamento das tensões internacionais.

No último sábado (3), a secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, afirmou que o governo brasileiro reconhece Delcy Rodríguez como líder interina da Venezuela. A disposição do Brasil em atuar como mediador entre Estados Unidos e Venezuela já havia sido manifestada em conversas anteriores entre Lula e Trump e reafirmada em nota oficial divulgada no fim de semana.

Apesar disso, interlocutores do Planalto destacam que, neste momento, a principal preocupação do governo brasileiro é evitar que a crise evolua para um conflito interno de grandes proporções. Segundo essas fontes, a prioridade é impedir que a Venezuela se transforme em um "barril de pólvora" ou mergulhe em uma guerra civil.

A tensão se intensificou após uma ação militar realizada pelos Estados Unidos na madrugada de sábado, que resultou na captura e retirada do país do então presidente venezuelano Nicolás Maduro, levado para uma unidade de detenção em Nova York. Após a operação, Lula convocou uma reunião ministerial e, em pronunciamento oficial, classificou a ação como um ataque à soberania venezuelana, afirmando que "os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável".

Ontem, o Brasil reiterou essa posição no Conselho de Segurança da ONU, quando o embaixador Sérgio Danese condenou a intervenção armada dos Estados Unidos e afirmou que não se pode aceitar o argumento de que "os fins justificam os meios", por abrir precedentes perigosos e enfraquecer o respeito às soberanias nacionais.

