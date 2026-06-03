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tarifaço Brasil: chanceler trata com governo Trump e sinaliza disposição de Lula para negociar tarifas Principal negociador comercial do governo Trump disse que contatos com o Brasil seguem fluidos e que quer avançar nas conversas

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se encontrou nesta quarta-feira com o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, e reafirmou a disposição do governo brasileiro de continuar negociando uma solução para evitar a imposição de novas tarifas contra produtos brasileiros.

A conversa ocorreu à margem da reunião ministerial da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), em Paris. Segundo interlocutores do governo, Greer se aproximou do chanceler antes de um dos painéis do evento para um breve cumprimento.

Durante a conversa, o representante comercial americano afirmou que o governo dos Estados Unidos mantém um diálogo "fluido" com o Brasil e que pretende continuar as negociações em andamento.

Mauro Vieira respondeu que a disposição do governo brasileiro é a mesma, mas ressaltou que as recomendações anunciadas nos últimos dias pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR) tornam necessário intensificar as tratativas entre os dois países.

Segundo relatos, o chanceler lembrou que as negociações ainda estão dentro do prazo de 30 dias acertado pelos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump durante encontro realizado em Washington, no mês passado.

Na ocasião, os dois líderes decidiram dar um prazo para que as equipes técnicas buscassem uma solução para as divergências comerciais apontadas pelos Estados Unidos.

O encontro ocorreu dias após o USTR concluir a investigação aberta contra o Brasil com base na Seção 301 da Lei de Comércio americana e recomendar a aplicação de tarifas de 25% sobre produtos brasileiros. Na terça-feira, os Estados Unidos também anunciaram uma nova proposta de sobretaxa relacionada a alegações de falhas no combate ao trabalho forçado.

O encontro entre Mauro Vieira e Greer era aguardada por integrantes do governo brasileiro. Na véspera, o vice-presidente Geraldo Alckmin já havia citado a presença simultânea dos dois na reunião da OCDE como uma oportunidade para manter abertos os canais de diálogo entre Brasília e Washington.

Apesar da escalada das tensões comerciais, o governo brasileiro continua apostando na negociação para tentar evitar que as recomendações anunciadas pelos Estados Unidos sejam transformadas em tarifas efetivas. O prazo final da investigação da Seção 301 está previsto para 15 de julho.

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