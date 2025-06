Brasil condena ataques de Israel e dos EUA contra o Irã

A- A+

O governo brasileiro condenou "com veemência", neste domingo, os ataques militares de Israel e, mais recentemente, dos Estados Unidos, contra instalações nucleares do Irã.

Em nota, o Itamaraty disse que israelenses e americanos violam a soberania do Irã e do direito internacional.

"Qualquer ataque armado a instalações nucleares representa flagrante transgressão da Carta das Nações Unidas e de normas da Agência Internacional de Energia Atômica. Ações armadas contra instalações nucleares representam uma grave ameaça à vida e à saúde de populações civis, ao expô-las ao risco de contaminação radioativa e a desastres ambientais de larga escala", diz a nota.

No comunicado, o governo brasileiro se diz preocupado com a escalada militar no Oriente Médio. Reitera a posição histórica do Brasil em favor do uso exclusivo da energia nuclear para fins pacíficos e rejeita "com firmeza" qualquer forma de proliferação nuclear, especialmente em regiões marcadas por instabilidade geopolítica, como o Oriente Médio.

"O Brasil também repudia ataques recíprocos contra áreas densamente povoadas, os quais têm provocado crescente número de vítimas e danos a infraestrutura civis, incluindo instalações hospitalares, as quais são especialmente protegidas pelo direito internacional humanitário", ressalta o texto divulgado pelo Itamaraty.

Há pouco mais de uma semana, Israel atacou o Irã com bombardeios, sob o argumento de que é preciso acabar com o programa nuclear iraniano, assim como o regime de governo, que é uma teocracia sob o comando do aiatolá Ali Khamenei. Isso desencadeou uma guerra com o país persa.

Neste sábado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que as Forças Armadas dos EUA realizaram um “ataque muito bem-sucedido” a três instalações nucleares iranianas. Isso marcou a entrada dos americanos no conflito.

Na nota, o governo brasileiro defende uma solução diplomática, para que o ciclo de violência seja interrompido e sejam abertas oportunidades para negociações de paz.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, as consequências negativas da atual escalada militar podem gerar danos irreversíveis para a paz e a estabilidade na região e no mundo e para o regime de não proliferação e desarmamento nuclear.

