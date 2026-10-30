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Diplomacia Brasil convoca representante da Argentina por fuga de Flávio Bolsonaro Antes de chegar aos Estados Unidos, senador passou pelo território argentino

O Itamaraty convocou a encarregada de negócios da Argentina em Brasília para "prestar esclarecimentos" após a fuga de Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos, passando por território argentino, informou nesta sexta-feira (30) uma fonte diplomática brasileira à AFP.

A saída do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) agrava a crise diplomática entre o governo do ultraliberal argentino Javier Milei e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que se arrasta há meses.

Após perder o segundo turno presidencial no domingo, Flávio Bolsonaro não reconheceu a derrota e denunciou uma "fraude eleitoral", apesar de os resultados terem sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral e por integrantes de seu próprio grupo político.

Apesar de estar com os passaportes brasileiros cancelados por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes em razão de uma investigação sobre lavagem de dinheiro, ele fugiu com a família na madrugada de quarta-feira, partindo da Argentina em um jato particular com destino aos Estados Unidos, com uma escala no Equador.

Após aterrissar na Flórida, o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai "liderar" a oposição a partir dos Estados Unidos.

O encontro entre o diretor do Departamento de América do Sul do Itamaraty, João Marcelo Galvão de Queiroz, e a encarregada de negócios da Argentina, Emilia Cortés, ocorreu na quinta-feira, em Brasília.

Foi um "procedimento de praxe", informou a fonte, que não revelou o conteúdo da conversa.

Ao contrário da maioria dos países, Argentina e Estados Unidos não reconheceram a vitória de Lula nas eleições de domingo.

As relações entre Brasília e Buenos Aires entraram em crise em agosto, quando o Brasil rebaixou sua representação diplomática na Argentina ao nível de encarregado de negócios, após insultos de Milei dirigidos a Lula.

A fonte diplomática afirmou não prever "nenhum desdobramento" após o pedido de explicações.

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