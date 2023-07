Brasil defende diálogo com Maduro, após suspensão de direitos políticos de opositores a Maduro

A- A+

O governo brasileiro mantém sua posição em defesa do diálogo com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, mesmo depois da suspensão dos direitos políticos de opositores, como Maria Corina Machado. Segundo explicou a secretária para assuntos de América Latina e Caribe do Itamaraty, Gisela Padovan, o foco é trabalhar para que, em 2024, as eleições naquele país sejam "livres e transparentes".

"Nossa posição é sempre de buscar dialogar com a Venezuela e com o governo venezuelano, e trabalhar para que ano que vem haja eleições livres e transparentes", disse Padovan.

No momento atual, Brasil e Venezuela retomam suas relações, congeladas nos últimos quatro anos, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A reabertura de embaixadas e consulados estão entre as primeiras medidas tomadas pelas autoridades dos dois países. desde janeiro.

A proximidade entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Maduro, porém, tem provocado críticas de líderes de países vizinhos, como Chile, Uruguai e Paraguai. No fim de maio, Lula disse que as acusações de que não há respeito aos direitos humanos na Venezuela é uma questão de "narrativa". Duas semanas depois, o presidente brasileiro, ao ser perguntado sobre democracia na nação vizinha, disse que o assunto era "relativo".

Nesta quinta-feira, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução condenando a inabilitação de opositores venezualanos. Chamou a suspensão dos direitos políticos de "arbitrária e inconstitucional".

