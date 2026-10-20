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Eleições 2026 Brasil denuncia tentativa de ingerência no segundo turno após comentários de Milei A relação bilateral ficou tensa em julho, quando Milei insultou o presidente brasileiro durante o lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro, que vai disputar o segundo turno contra Lula

O Ministério das Relações Exteriores acusou nesta terça-feira Javier Milei de tentativa de ingerência no segundo turno, após o presidente argentino dizer que Lula poderia "roubar a eleição".

A relação bilateral ficou tensa em julho, quando Milei insultou o presidente brasileiro durante o lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro, que vai disputar o segundo turno contra Lula.

"Espero que seu último truque da campanha suja não inclua roubar a eleição... esquerdista ladrão", publicou Milei no X. O Itamaraty respondeu que "as ofensas" de hoje "constituem uma nova e inaceitável tentativa de ingerência externa no processo democrático brasileiro".

O Ministério das Relações Exteriores já havia rebaixado as relações diplomáticas com a Argentina, ao retirar seu embaixador em Buenos Aires após as declarações de julho de Milei.

A manifestação de hoje "é desequilibrada e não condiz com a postura que deve ter o chefe de Estado de um país amigo", acrescentou o Itamaraty.

O Brasil é o maior parceiro comercial da Argentina.

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