Eleições 2026
'Brasil deu um recado', diz presidente do Podemos, que declarou apoio a Flávio Bolsonaro
"Hoje nós estamos aqui assumindo muito mais do que um apoio político", afirmou Renata Abreu
A presidente do partido Podemos, Renata Abreu, diz que "As urnas foram abertas e o Brasil deu um recado" - Foto: Marcelo Agra/Câmara dos Deputados
A presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, anunciou o apoio formal ao candidato Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições, nesta quinta-feira, 8. O anúncio ocorreu depois de reunião no QG da campanha em um bairro nobre de Brasília e com a presença da bancada eleita de deputados, senadores e governador
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"As urnas foram abertas e o Brasil deu um recado. Que quer mudança. E o Podemos não pode se distanciar, claro, do que a população brasileira sonha e acredita. Por isso que hoje nós estamos aqui assumindo muito mais do que um apoio político. Mas um compromisso de responsabilidade com o futuro do nosso País", afirmou Renata Abreu.