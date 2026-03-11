Qua, 11 de Março

DIPLOMACIA

Brasil e Colômbia confirmam presença em evento sobre democracia

Lula e Petro conversaram por telefone sobre agendas de integração

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e o presidente Lula O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e o presidente Lula  - Foto: Arquivo/Ricardo Stuckert/PR

Em meio ao cenário global agravado pela guerra no Oriente Médio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, confirmaram participação na quarta reunião do evento Em Defesa da Democracia, que será organizado pelo governo espanhol em Barcelona, no dia 18 de abril.

A iniciativa foi lançada no ano passado e envolve os governos de Brasil, Espanha, Colômbia, Chile e Uruguai.

Lula e Petro conversaram na manhã desta quarta-feira (11), por telefone. Segundo o Palácio do Planalto, os dois trataram sobre integração regional, no contexto dos preparativos para a Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), que será realizada em Bogotá, no próximo dia 21 de março. 

Na conversa com Lula, Petro destacou que a Celac também promoverá, na mesma data, uma reunião com países africanos.

