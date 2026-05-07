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Cooperação Brasil e EUA ampliam cooperação contra crime organizado e lavagem de dinheiro Acordos entre aduanas e troca de dados financeiros avançam após operações que já resultaram em apreensões de armas, drogas sintéticas e identificação de fundos ilícitos

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o Brasil vem aprofundando a cooperação com os Estados Unidos no combate ao crime organizado em duas frentes: fiscalização de cargas e rastreamento de recursos ilícitos.

Na área aduaneira, sistema responsável pelo controle de entrada e saída de mercadorias no país, o governo utiliza o chamado “remote targeting”, mecanismo de troca antecipada de informações entre as aduanas brasileira e americana sobre cargas suspeitas. O sistema envolve a Receita Federal no Brasil e a Customs and Border Protection (CBP), dos Estados Unidos.

Segundo Durigan, esse modelo já permitiu a apreensão de mais de meia tonelada de armas e equipamentos irregulares enviados dos EUA ao Brasil entre maio de 2025 e abril de 2026. Ele também citou a identificação de mais de uma tonelada de drogas sintéticas no fluxo inverso.

O próximo passo, afirmou, é avançar para operações conjuntas, isto é, ações coordenadas entre as autoridades dos dois países. “Do lado brasileiro, a Receita, a Polícia e o Coaf; e do lado norte-americano, diversas autoridades, para que, além da troca de informação, a gente tenha operação efetiva”, disse.

Na frente financeira, o foco é o combate à lavagem de dinheiro, prática de ocultar a origem ilícita de recursos para dar aparência de legalidade. Durigan citou a Operação Carbono Oculto como a maior ação já realizada contra o crime organizado no país. Segundo ele, informações da operação foram compartilhadas com o IRS (Internal Revenue Service), a Receita Federal dos Estados Unidos.

Esse intercâmbio permitiu mapear estruturas financeiras usadas para ocultar patrimônio e sonegação, incluindo fundos e empresas intermediárias. Parte desses recursos, afirmou, foi identificada no estado de Delaware, nos EUA, conhecido por regras corporativas mais flexíveis.

— O objetivo é acelerar os mecanismos para que recursos obtidos de forma ilegal sejam rapidamente devolvidos ao país — disse o ministro, ao destacar que o Brasil busca reforçar a aplicação da lei e a recuperação de ativos.

Durigan afirmou ainda que a cooperação deve avançar com novas assinaturas de acordos entre os dois países nas áreas aduaneira e financeira.

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