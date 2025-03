Brasil e Japão fazem acordo de cooperação técnica e financeira para desenvolvimento sustentável

A- A+

Os governos do Brasil e Japão assinaram nesta terça-feira (25) um memorando com objetivo de fortalecer a cooperação técnica e financeira para a promoção do desenvolvimento sustentável nos países. De acordo com o governo brasileiro, o documento abrange áreas como ações para redução de emissões de gases de efeito estufa (mitigação) e adaptação à mudança do clima, incluindo sistemas de alerta precoce para eventos climáticos extremos, promoção da economia circular e acesso a recursos genéticos.



O documento foi assinado pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e pelo ministro do Meio Ambiente do Japão, Keiichiro Asao A ministra acompanha a comitiva do governo brasileiro ao país asiático.

De acordo com a gestão Lula, o memorando também prevê, como instrumentos de execução da parceria, a realização de diálogos políticos, projetos conjuntos, pesquisas e estudos de viabilidade, compartilhamento de informações e organização de seminários e workshops.

"A assinatura do memorando fortalece a cooperação global para o enfrentamento à mudança do clima rumo à COP30 e as relações entre Brasil e Japão em setores importantes para os dois países, como as agendas de mitigação, adaptação, meio ambiente urbano, tecnologia e mecanismos inovadores de financiamento", afirmou Marina Silva, segundo nota do governo brasileiro.

Após a assinatura, Marina Silva e Keiichiro Asao tiveram uma reunião bilateral. De acordo com o governo, foram discutidas pautas prioritárias para a COP30, financiamento climático, fortalecimento do multilateralismo e sinergias entre as Convenções sobre Mudança do Clima, Diversidade Biológica e Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca.



