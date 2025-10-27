Seg, 27 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda27/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
diplomacia

Brasil está disposto a ajudar na crise entre EUA e Venezuela, afirma Lula

Lula reforçou a Trump que o Brasil tem experiência na mediação de crises políticas e citou o Grupo de Amigos da Venezuela, criado em 2003, como exemplo de diálogo bem-sucedido

Reportar Erro
Brasil está disposto a ajudar na crise entre EUA e Venezuela, afirma LulaBrasil está disposto a ajudar na crise entre EUA e Venezuela, afirma Lula - Foto: Vincent Thian / POOL / AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta segunda-feira, 27, que o Brasil está disposto a contribuir para uma solução pacífica na crise da Venezuela e defendeu que o problema deve ser resolvido "na mesa de negociação, e não na base da bala".

Lula disse que o tema foi mencionado durante a conversa com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Kuala Lumpur, na Malásia. "Eu que entrei no assunto, porque no material que entreguei a ele estava colocada a questão da Venezuela. Conheço a situação e acho que é importante ser resolvida em mesa de negociação", disse o presidente, em entrevista coletiva na capital da Malásia.

Os Estados Unidos vêm realizando ataques a embarcações supostamente a serviço do narcotráfico e posicionaram embarcações militares no Mar do Caribe, o que despertou a preocupação de Lula.

Leia também

• Lula participa de Cúpula da Ásia do Leste

• Lula repete 2005 ao se aproximar de evangélicos enquanto esquerda trava embate contra bancada cristã

• Lula acredita em "solução definitiva" em disputa comercial com EUA

Lula reforçou a Trump que o Brasil tem experiência na mediação de crises políticas e citou o Grupo de Amigos da Venezuela, criado em 2003, como exemplo de diálogo bem-sucedido. "O Brasil já ajudou uma vez a fortalecer a democracia venezuelana. Acho que é possível encontrar uma solução, se houver disposição de negociação", afirmou.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter