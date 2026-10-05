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Segundo Turno Brasil nunca viu uma virada no segundo turno da disputa presidencial; veja histórico Desde 1989, nenhum segundo colocado no primeiro turno virou a disputa no segundo

Desde a primeira eleição presidencial direta após a redemocratização do país, nenhum candidato que ficou em segundo lugar no primeiro turno da disputa eleitoral conseguiu virar o resultado no segundo turno.

Os candidatos Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disputam o segundo turno, no dia 25 de outubro, para decidir quem será o próximo mandatário do país.

Flávio terminou o primeiro turno das eleições presidenciais com 2,2 milhões de votos a mais do que Lula. O candidato do PL ultrapassou 47,03% dos votos válidos e o petista ultrapassou os 45,16%.

Há 28 anos, nas eleições presidenciais que chegaram ao segundo turno, nenhum candidato que saiu à frente no primeiro turno perdeu a disputa na segunda etapa.

Nesse período, Fernando Henrique Cardoso (PSDB) foi o único candidato eleito presidente da República no primeiro turno, em 1994 e 1998.

1989: Collor x Lula

A primeira eleição direta para presidente após a ditadura militar teve 22 candidatos. Fernando Collor de Mello (PRN), com 30,5% dos votos, e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 17,2%, avançaram para o segundo turno. Collor venceu a disputa com 53,0% dos votos válidos, contra 47,0% de Lula.

1º turno: Collor 30,5% | Lula 17,2%

2º turno: Collor 53,0% | Lula 47,0%

Vencedor: Collor

1994 e 1998: FHC eleito no primeiro turno

Em 1994, Fernando Henrique Cardoso (PSDB) venceu a disputa presidencial sem precisar de um segundo turno. O ex-ministro da Fazenda de Itamar Franco, chegou à eleição impulsionado pelo Plano Real e venceu com 54,28%. Lula ficou em segundo, com 27,04%.

Em 1998, na primeira eleição presidencial em que a reeleição foi permitida, FHC voltou a derrotar Lula. O presidente recebeu 53,06% dos votos válidos, enquanto o petista ficou com 31,71%.

2002: Lula x Serra

Depois de três derrotas consecutivas, Lula chega às eleições de 2002 como favorito. O petista foi ao segundo turno com José Serra (PSDB). No primeiro turno, Lula recebeu 46,4% dos votos válidos, enquanto o tucano teve 23,2%. Na segunda etapa, Lula ampliou a vantagem e foi eleito presidente com 61,3% dos votos válidos.

1º turno: Lula 46,4% | Serra 23,2%

2º turno: Lula 61,3% | Serra 38,7%

Vencedor: Lula

2006: Lula x Alckmin

Lula foi reeleito em 2006, mas precisou ir ao segundo turno com Geraldo Alckmin (PSDB). No primeiro turno, o petista recebeu 48,6% dos votos válidos, enquanto Alckmin teve 41,6%. Na segunda etapa, Lula ampliou a vantagem e foi reeleito com 60,8% dos votos válidos.

1º turno: Lula 48,6% | Alckmin 41,6%

2º turno: Lula 60,8% | Alckmin 39,2%

Vencedor: Lula

2010: Dilma x Serra

Apoiada por Lula, Dilma Rousseff (PT) disputou sua primeira eleição presidencial contra José Serra (PSDB). A petista terminou o primeiro turno com 46,9% dos votos válidos, enquanto Serra teve 32,6%. No segundo turno, Dilma venceu com 56,1% dos votos e entrou para a história como a primeira mulher eleita presidente do Brasil.

1º turno: Dilma 46,9% | Serra 32,6%

2º turno: Dilma 56,1% | Serra 43,9%

Vencedora: Dilma

2014: Dilma x Aécio

Em 2014, Dilma Rousseff (PT) tentou a reeleição, mas precisou ir ao segundo turno para conquistar o segundo mandato. No primeiro turno, ela ficou com 41,6% dos votos válidos, contra 33,6% do Aécio Neves (PSDB). No segundo turno, a petista venceu a eleição por uma diferença de 3,3 pontos percentuais, com 51,6% dos votos, contra 48,4% do tucano.

1º turno: Dilma 41,6% | Aécio 33,6%

2º turno: Dilma 51,6% | Aécio 48,4%

Vencedora: Dilma

2018: Bolsonaro x Haddad

Após 16 anos no poder, o Partido dos Trabalhadores (PT) perdeu a eleição em uma disputa que também foi ao segundo turno. Jair Bolsonaro (PL) e Fernando Haddad (PT) terminaram o primeiro turno com, respectivamente, 46,0% e 29,3% dos votos válidos; Ciro Gomes (PDT) ficou em terceiro lugar, com 12,5%. No segundo turno, Bolsonaro foi eleito com 55,1% dos votos válidos, contra 44,9% de Haddad.

1º turno: Bolsonaro 46,0% | Haddad 29,3%

2º turno: Bolsonaro 55,1% | Haddad 44,9%

Vencedor: Bolsonaro

2022: Lula x Bolsonaro

Após voltar a disputar eleições, Lula terminou o primeiro turno à frente do então presidente Jair Bolsonaro, que concorria à reeleição. No segundo turno, Lula foi eleito presidente com 50,9% dos votos válidos, contra 49,1% de Bolsonaro.

1º turno: Lula 48,4% | Bolsonaro 43,2%

2º turno: Lula 50,9% | Bolsonaro 49,1%

Vencedor: Lula

2026: Flávio Bolsonaro x Lula

Neste domingo, 4, Flávio Bolsonaro terminou o primeiro turno na liderança. Se Lula vencer no segundo turno, será a primeira vez desde 1989 que o segundo colocado conseguirá virar a disputa e ser eleito presidente.

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