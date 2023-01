'Brasil', 'povo' e 'democracia' estão entre palavras mais usadas pelo presidente Lula em discurso

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez, na tarde deste domingo, o tão aguardado discurso de posse. Em cerimônia no Congresso Nacional, Lula defendeu a democracia e agradeceu a confiança recebida nas urnas. "Brasil", "povo" e "democracia" estão entre as palavras mais usadas pelo presidente. "Direitos", "todos" e "liberdade" também integram a lista. Confira abaixo a nuvem de palavras do discurso de Lula.

Em primeiro discurso, Lula prega 'reconstrução' do país, combate à fome e preservação ambiental.

Em seu primeiro discurso do terceiro mandato como presidente da República, Lula pregou uma reconstrução do país e da democracia. Ele repetiu o discurso de posse de 2003, quando assumiu pela primeira vez o cargo, ao enfatizar que seu governo terá como compromisso o combate à fome, tema que apontou como "sintoma da devastação no país nos anos recentes".

Lula afirmou que o teto de gastos é "estupidez" e disse que o mesmo será revogado. Os decretos de acesso a armas e munições, considerados "criminosos" por Lula, também serão revogados, segundo o presidente. Segundo ele, "a democracia foi a grande vitoriosa nesta eleição".

O presidente garantiu que seu governo não terá "nenhum ânimo de revanche" mas, apesar disso, "quem errou responderá por seus erros".

"Não temos nenhum ânimo de revanche, mas vamos garantir o primado da lei. Quem errou responderá por seus erros, com direito à ampla defesa dentro do devido processo legal. Ao ódio responderemos com amor, à mentira com verdade, ao terror e violência com as leis e suas mais duras consequências. Antes dizíamos “ditadura nunca mais”. Depois do terrível desafio que superamos, devemos dizer: “Democracia para sempre”. Para confirmar essas palavras, teremos de reconstruir em bases sólidas a democracia em nosso país", afirmou o petista.

Veja também

POSSE PRESIDENCIAL Festival do Futuro tem homenagens a Pelé e Gal Costa