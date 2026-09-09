Brasil precisa de previsibilidade orçamentária para sua Defesa, afirma ministro José Mucio

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Titular do Ministério da Defesa desde o primeiro dia do governo Lula (PT), o pernambucano José Mucio Monteiro comemora os avanços na área, embora reconheça que há muito o que fazer. Defensor desde o primeiro momento de que o país precisa ampliar seu investimento na área da segurança e soberania, ele ressalta que o tema tem sido abordado por todos os candidatos à Presidência da República nesta eleição.

“A questão da Defesa melhorou muito. Veja que todos os candidatos a presidente estão falando em defesa, o que não se falava. O presidente Lula (PT) disse que uma das pastas prioritárias no segundo mandato será a Defesa. A grande vitória nossa foi trazermos para a discussão. Temos excelentes soldados no Exército, na Marinha, nas Forças Armadas, mas precisamos de instrumentos. Não para enfrentar ninguém, mas para defender o nosso país”, disse José Mucio, em entrevista ao podcast "Direto de Brasília".

“Tem uma coisa importantíssima que é a previsibilidade orçamentária. Enquanto não se aprovar isso, seremos sempre os pedintes. Qualquer presidente que tiver que escolher entre colocar recurso na defesa ou saúde, vai botar na saúde, ou na educação. Nos países que se preocupam com Defesa, tem uma previsibilidade de tantos por cento e ninguém mexe. Você prepara o resto do orçamento, separando o que foi para a Defesa. O que precisa aqui é previsibilidade orçamentária. No ano passado, investimos em torno de 1,1% do PIB, enquanto a OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) recomenda que seja 5%”, observou.

“O presidente Lula tem sido extremamente sensível com isso. Vamos ter um bom orçamento no ano que vem. Não é o que precisamos, mas é bom. Na nossa fronteira, temos 20 mil homens em 17 mil quilômetros. Não é nada. A República Dominicana tem 300 quilômetros de fronteira com o Haiti, e tem 13 mil homens lá. Precisamos ser mais rigorosos na defesa do nosso território”, ponderou José Múcio. “Mas veja, a questão dos recursos não é uma construção rápida. Quando você encomenda um produto de defesa, é o que mais se vende no mundo. Nada é no curto prazo. Precisamos ter previsibilidade para fazer o contrato e pagar as prestações. Há quatro anos falo diuturnamente nesse assunto”, completou.

Segundo ele, o Brasil precisaria investir entre 2,5% e 3% do PIB na Defesa. “Por conta da riqueza que somos. O Uruguai investe 2% do PIB, a Colômbia 3,2%, o Peru 2%. Estamos entre os menores investimentos da América Latina. Agora, defesa é investimento que não dá voto. É como plano de saúde, tem que ter o melhor e torcer para não precisar usar. Precisamos investir em defesa para dissuasão. Temos tudo o que se discute de valor no mundo. Temos petróleo, gás, quase 17 mil quilômetros de fronteira seca, 8.500 quilômetros de fronteira marítima, terras raras, a maior reserva de água doce, uma reserva florestal que o mundo se preocupa, então precisamos cuidar mais de nós. Nossos grandes adversários estão aqui. Precisamos saber o que queremos, o que somos”, colocou.

Há três anos e nove meses comandando o Ministério da Defesa, Mucio Monteiro avalia que conseguiu o que parecia impossível no início do Governo Lula (PT): pacificar a relação da classe política com as Forças Armadas, que foi ainda mais abalada logo na primeira semana de gestão, após os ataques de 8 de janeiro de 2023. Ele admitiu que sua intenção era apenas passar uma chuva na Esplanada, mas que já é o segundo mais longevo na missão, atrás apenas de Nelson Jobim, que ficou entre junho de 2007 e agosto de 2011, entre as presidências de Lula e Dilma Rousseff (PT).

"Acho que foi da política que eu trouxe as ferramentas para trabalhar aqui no Ministério da Defesa. Foi por isso que o presidente Lula, quando me convidou, falou que iria me botar num lugar em que eu era necessário. Fomos uma ponte entre a política e as Forças, e tenho impressão de que conseguimos esse objetivo (de pacificar)", celebrou José Mucio. "Vim para passar um ano. Acho que fui a pessoa que mais entregou o lugar na vida pública brasileira (risos). E o presidente, que é um sedutor, me convencia a ficar mais um ano. Já sou o segundo mais longevo aqui no Ministério da Defesa", brincou o auxiliar do petista.

José Mucio disse torcer pela reeleição do presidente no próximo mês, mas se mostra reticente quanto a continuar na pasta - e, consequentemente, bater o 'recorde' de Jobim. "Continuo torcendo pelo presidente. Estou querendo ir para a arquibancada. É aquele lugar que quero, vou pegar bandeira e vou torcer para que o presidente continue construindo esse país do jeito que ele imaginou", concluiu José Mucio.

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