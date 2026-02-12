A- A+

meio ambiente Brasil reduz desmatamento na Amazônia em 50% desde 2022, afirma Marina Silva Queda ocorre enquanto agronegócio cresce e governo prevê menor taxa histórica na região

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou nesta quinta-feira, 12, que o Brasil conseguiu reduzir em 50% o desmatamento na Amazônia em 2025 em comparação a 2022. Quando considerado o território nacional como um todo, a queda foi de 32% no mesmo período.

A declaração foi feita durante entrevista coletiva no Palácio do Planalto, ao lado da secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, ao apresentar os dados de desmatamento do ano passado.

“Brasil é um país pioneiro no enfrentamento ao desmatamento”, destacou Marina, ressaltando que o governo tem perseguido, de forma estruturante, a meta de reduzir a destruição ambiental, conforme compromisso de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A ministra acrescentou que, com base nos números dos últimos seis meses, há expectativa de que a Amazônia registre a menor taxa de desmatamento da história.

Marina Silva também enfatizou que a redução do desmatamento não prejudicou a economia: “O desmatamento caiu e o agronegócio continua crescendo em média 17%. Abrimos cerca de 500 novos mercados para a agricultura e fechamos o acordo Mercosul-União Europeia, demonstrando que políticas públicas bem desenhadas dão bons resultados”.

