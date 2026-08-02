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Eleições 2026

Brasil seguirá em frente sem colocar boné de presidente de nenhum outro país, diz Haddad

Haddad ainda frisou que, em um cenário turbulento e permeado de incertezas, "é preciso um marujo confiável e experiente"

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Lula e Fernando Haddad na Convenção Nacional do PT neste domingo (2)Lula e Fernando Haddad na Convenção Nacional do PT neste domingo (2) - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), disse neste domingo, 2, que o País vai seguir de cabeça erguida frente às incertezas e ameaças internacionais.

"O Brasil está sendo reconstruído e vai continuar seguindo em frente. De cabeça erguida, sem abaixar a cabeça diante do presidente de nenhum outro país, sem colocar boné de presidente de nenhum outro país", salientou Haddad, durante a Convenção Nacional do PT, na Expo Center Norte, em São Paulo.

Haddad ainda frisou que, em um cenário turbulento e permeado de incertezas, "é preciso um marujo confiável e experiente".

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"É preciso alguém que saiba conduzir o navio, acionar os instrumentos necessários para proteger o Brasil, preservar a nossa soberania, resguardar a nossa autonomia e afirmar a nossa voz no cenário internacional. Não há ninguém no mundo, hoje, que possa fazer isso melhor do que Lula", reiterou.

A Convenção Nacional do PT oficializou a candidatura da chapa de Lula e Geraldo Alckmin para o Executivo Nacional.

O presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Edinho Silva, disse mais cedo que a sigla homologou a candidatura da chapa do presidente Lula e do vice-presidente, Geraldo Alckmin, à reeleição para o Executivo.

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