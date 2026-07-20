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Eleições 2026

Brasil tem 158,7 milhões de eleitores e maioria de mulheres, diz TSE

Dados do Tribunal Superior Eleitoral indicam um aumento de 1,46% no número de pessoas aptas a votar neste ano, em comparação às eleições de 2022

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Votação com urna eletrônica Votação com urna eletrônica  - Foto: Divulgação / TSE

Mais de 158,7 milhões de pessoas poderão votar nas eleições 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Houve um crescimento de 1,46% no eleitorado, de 2,2 milhões de pessoas, em comparação às eleições de 2022, aponta ainda a Corte eleitoral. A maior parte do eleitorado - 52,84% - é feminino.

A maioria feminina no eleitorado se repete em relação a 2022. Naquele ano, 82,3 milhões de mulheres estavam aptas a votar. Neste ano, elas somam 83,8 milhões de eleitoras.

De acordo com as estatísticas divulgadas nesta segunda, o maior crescimento do eleitorado, proporcionalmente, foi registrado na região Norte, de 4,37%. Os Estados com os maiores aumentos foram Roraima (9,63%) e Tocantins (8,07%). Em contrapartida, houve uma leve redução no eleitorado do sudoeste, de 0,56%, com a perda de 378 mil eleitores.

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Os dados mostram ainda um aumento de 31,82% no número de eleitores que votam do exterior. Em 2022, 687 milhões de pessoas estavam aptas a votar fora o País. Neste ano, estão cadastrados 918 milhões de eleitores.

Com relação à faixa etária dos eleitores deste ano, o maior crescimento foi registrado entre as pessoas com 60 anos ou mais, um aumento de 4,5 milhões de eleitores. Enquanto isso, a faixa de 21 a 34 anos caiu de 43,8 milhões para 41 milhões, uma redução de pouco mais de dois pontos percentuais.

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