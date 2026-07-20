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Eleições 2026 Brasil tem 158,7 milhões de eleitores e maioria de mulheres, diz TSE Dados do Tribunal Superior Eleitoral indicam um aumento de 1,46% no número de pessoas aptas a votar neste ano, em comparação às eleições de 2022

Mais de 158,7 milhões de pessoas poderão votar nas eleições 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Houve um crescimento de 1,46% no eleitorado, de 2,2 milhões de pessoas, em comparação às eleições de 2022, aponta ainda a Corte eleitoral. A maior parte do eleitorado - 52,84% - é feminino.

A maioria feminina no eleitorado se repete em relação a 2022. Naquele ano, 82,3 milhões de mulheres estavam aptas a votar. Neste ano, elas somam 83,8 milhões de eleitoras.

De acordo com as estatísticas divulgadas nesta segunda, o maior crescimento do eleitorado, proporcionalmente, foi registrado na região Norte, de 4,37%. Os Estados com os maiores aumentos foram Roraima (9,63%) e Tocantins (8,07%). Em contrapartida, houve uma leve redução no eleitorado do sudoeste, de 0,56%, com a perda de 378 mil eleitores.

Os dados mostram ainda um aumento de 31,82% no número de eleitores que votam do exterior. Em 2022, 687 milhões de pessoas estavam aptas a votar fora o País. Neste ano, estão cadastrados 918 milhões de eleitores.

Com relação à faixa etária dos eleitores deste ano, o maior crescimento foi registrado entre as pessoas com 60 anos ou mais, um aumento de 4,5 milhões de eleitores. Enquanto isso, a faixa de 21 a 34 anos caiu de 43,8 milhões para 41 milhões, uma redução de pouco mais de dois pontos percentuais.

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