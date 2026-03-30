Brasil vai ser melhor se Caiado for presidente, afirma Kassab
As declarações ocorreram durante um painel sobre as eleições de 2026 em evento realizado pelo Banco Safra
O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, confirmou o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), como o candidato do partido à Presidência da República em 2026. "Caiado tem coragem, energia e experiência para assumir compromissos", disse. "O Brasil vai ser melhor se o Caiado for presidente", acrescentou.
As declarações ocorreram durante um painel sobre as eleições de 2026 no J. Safra Macro Day, evento realizado pelo Banco Safra, em São Paulo, nesta segunda-feira, 30.
"O que tem norteado o PSD é uma postura de mostrar para o Brasil que a gente quer apresentar uma alternativa. Uma alternativa que não se apresente naquela briga de boxe, xingando os outros, olhando só os pontos negativos", afirmou, ao comentar a candidatura de Caiado ao Palácio do Planalto.
Na ocasião, Kassab disse que o partido tinha três bons nomes para o Palácio do Planalto, ao se referir ao governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), e ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), mas considerou que Caiado é o candidato mais forte para chegar ao 2º turno.
"O PSD, ao longo desses meses, debateu a questão. Tínhamos três nomes excelentes, uma escolha difícil", declarou. "Nós fomos amadurecendo. Nos últimos dias, acabamos, por uma questão eleitoral, entendendo que o Ronaldo Caiado tem mais chances de chegar no 2º turno. E chegando no 2º turno, ele vencerá as eleições", continuou.
Kassab acrescentou: "Acabamos, sim, nos definindo pelo Ronaldo Caiado, e ele vai ser o candidato a presidente da República do nosso partido. Mais do que isso, será a alternativa para os brasileiros que entendem que os últimos governos, tanto a família Bolsonaro quanto a família petista, tiveram as suas oportunidades".
Na entrevista, ele afirmou ainda que acredita na possibilidade de que a candidatura de Caiado se fortaleça fora da polarização entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). "Tenho certeza de que nos próximos meses a terceira via pode ganhar corpo", afirmou.