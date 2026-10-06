A- A+

Eleições 2026 Brasileiro que se passou por agente do ICE em local de votação nos EUA é liberado após fiança Ele foi acusado de intimidação eleitoral qualificada, suborno, ameaça a agentes públicos, uso ilegal de insígnias policiais e conduta desordeira

O homem brasileiro Danilo Silva, de 46 anos, que havia sido preso no domingo (4) após intimidar compatriotas usando uma roupa de agente do ICE (Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira dos Estados Unidos) em uma fila de votação para a eleição presidencial, foi liberado após pagar US$ 5.650 (R$ 28,1 mil). O Estadão não conseguiu localizar a defesa de Danilo Silva.

Segundo vídeo divulgado pelo canal de televisão NBC, Danilo ouviu uma reprimenda da juíza na audiência de custódia. "Não é o dia do Halloween. O Halloween será no dia 31 de outubro Não é agora e não é durante as eleições brasileiras", afirmou a magistrada Mindy Glazer a Danilo.

Ele foi acusado de intimidação eleitoral qualificada, suborno, ameaça a agentes públicos, uso ilegal de insígnias policiais e conduta desordeira, e responderá ao processo em liberdade após o pagamento da fiança.

No domingo (4) Danilo foi preso no campus da universidade Kendall, local que estava sendo utilizado para a votação da eleição presidencial brasileira. Ele usava um boné e uma jaqueta do ICE, óculos escuros e uma máscara cobrindo o rosto, além de botas com "aparência tática", enquanto caminhava entre os prédios onde ocorria a votação.

De acordo com o Miami Herald, agentes de polícia uniformizados e à paisana foram ao campus quando os primeiros relatos sobre a presença dele começaram a chegar. Em determinado momento, outro homem confrontou Danilo e os dois começaram a discutir; foi então que os agentes interviram.

Silva disse aos policiais que havia votado anteriormente, vestindo uma camisa da seleção brasileira. Ele teria dito que não cometia crime ao se vestir como agente do ICE sem ser um.

Após votar, o homem contou ter ido ao carro e vestido o uniforme, comprado pela internet. Ele afirmou ter feito isso "para ver a reação das pessoas", segundo o relatório policial.

Ao ser colocado no banco de trás da viatura, Danilo teria ameaçado um detetive e disse que "ele se arrependeria de ter tomado essa decisão". Na sequência, parou de ameaçar o detetive e tentou suborná-lo.

"Vou garantir que você receba o pagamento se me deixar ir. Posso te mostrar bem aqui no meu celular. Por favor, pegue o celular e eu vou te mostrar. Vamos te pagar, mas você tem que me deixar ir primeiro", disse o brasileiro. A tentativa não deu certo, e os policiais levaram Silva ao Centro Correcional Turner Guilford Knight.

Veja também