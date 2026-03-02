A- A+

BLOG DA FOLHA Brasileiros no exterior têm até 6 de maio para regularizar o título e votar em outubro Eleitorado que vive fora do país poderá votar em 2026 apenas para presidente

Eleitoras e eleitores brasileiros que vivem no exterior e têm pendências com a Justiça Eleitoral devem regularizar a situação até 6 de maio para poderem exercer plenamente a cidadania nas Eleições Gerais de 2026. Após essa data, o cadastro eleitoral será fechado para a organização do pleito, cujo 1º turno está marcado para 4 de outubro.

A orientação também vale para quem precisa tirar o primeiro título, atualizar dados ou transferir o domicílio eleitoral. Os serviços podem ser solicitados de forma virtual, nos portais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), pelo autoatendimento eleitoral.

Para solicitar os serviços, é necessário apresentar documentação, incluindo comprovante de residência para atestar vínculo com o local, a fim de demonstrar que o eleitor está há mais de três meses na localidade, com residência fixa, e que não está apenas de passagem.

Vale destacar que quem mora fora do Brasil não vota para todos os cargos, apenas para presidente da República. Além disso, para votar, não é necessário ter a biometria cadastrada na Justiça Eleitoral.

E atenção: quem tem domicílio eleitoral no exterior e estiver no Brasil no dia da eleição não poderá votar.

TRE-DF

A organização do cadastro e do atendimento aos eleitores residentes fora do Brasil é feita pela Zona Eleitoral do Exterior (ZZ), vinculada ao TRE-DF. A expectativa do Regional é que cerca de 800 mil eleitoras e eleitores estejam aptos a votar fora do país nas Eleições 2026.

O atendimento no exterior ocorre em países e cidades com maior concentração de brasileiros, com o apoio de embaixadas e consulados. O TRE-DF estima que a estrutura alcance aproximadamente 120 países, conforme as condições locais.

