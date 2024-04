Brasileiros têm um mês para atualizar o cadastro eleitoral e poder votar; saiba como fazer

A- A+

Os brasileiros têm um mês para regularizar a situação eleitoral a tempo de participar da votação municipal de outubro. A transferência de domicílio e a atualização de dados cadastrais, nos casos em que houve mudança, são necessárias para que o voto seja permitido. O prazo termina em 8 de maio.

A permissão para que a regularização fosse feita via internet terminou nesta segunda-feira, e quem não realizou o registro de biometria não poderá mais acessar os serviços eleitorais de forma online. A partir desta terça, o cadastro só será feito presencialmente nos cartórios eleitorais.

Para consultar a situação eleitoral, basta acessar o portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou o aplicativo do e-Título, clicar em "situação eleitoral", e por fim, preencher as suas informações.





Caso o eleitor não regularize o título até o dia 8 de maio, ele não poderá votar no primeiro e nem segundo turno. Aqueles que se ausentarem da votação, terão que efetuar a justificativa até 60 dias após as eleições.

Segundo a Justiça Eleitoral, os eleitores que estão com a biometria em dia podem seguir utilizando os serviços via internet normalmente.

