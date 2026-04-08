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POLÍCIA FEDERAL BRB encaminha à PF auditoria interna sobre operações com o Master Banco do DF tentou comprar instituição financeira posteriormente liquidada pelo BC

O Banco de Brasília (BRB) comunicou ao mercado que concluiu a auditoria interna sobre os negócios com o Master e enviou o relatório à Polícia Federal (PF).

O relatório foi feito após a deflagração da Operação Compliance Zero, da PF, que apontou suspeitas de fraudes e operações irregulares no mercado financeiro.

A auditoria constatou diversas irregularidades nas operações entre o BRB e fundos ligados a Daniel Vorcaro, dono Master, compra de carteiras sem a devida análise se risco e a tentativa da compra do banco privado. Os trabalhos foram divididos em três etapas.





Na primeira etapa, o foco foi no capital social do BRB e como Daniel Vorcaro e outros nomes investigados no caso Master passaram a integrar a composição acionária do banco. Na segunda fase, o alvo foi a compra de carteiras e a governança do banco. A terceira, a tentativa frustrada de compra do Master, operação rejeitada pelo Banco Central (BC).

O BRB comprou um volume de R$ 12,2 bilhões de carteiras de crédito do Master com suspeitas de fraudes. Apesar de parte ter sido substituída por outros ativos, o BRB terá que provisionar mais de R$ 6 bilhões em riscos de perdas, gerando prejuízo no balanço de 2025.

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