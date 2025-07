Brics Brasil: Haddad acompanha comitiva de Lula na cúpula de Líderes do Brics, no MAM do Rio

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acompanha neste domingo, 6, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Cúpula de Líderes do Brics, no Museu de Arte Moderna (MAM), no centro do Rio de Janeiro. Segundo a agenda do ministro, Haddad integra a comitiva do presidente, permanecendo à disposição dos trabalhos na cúpula ao longo de todo dia.



Lula recebe nesta manhã os chefes de estado dos países do bloco. Já estão presentes no MAM o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov.



À noite, a partir das 20h, está prevista a recepção oficial oferecida pelo presidente e a primeira-dama Janja da Silva aos chefes de estado e dirigentes de organismos internacionais, também no MAM.



No ano passado, na cúpula brasileira do grupo das 20 maiores economias do globo (G20), que também ocorreu no MAM, o chefe do Executivo estava acompanhado da primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja. Na ocasião, a maior parte dos convidados chegava com seus cônjuges. O Broadcast apurou na ocasião que esta foi uma interferência de Janja. O convite aconteceu após a brasileira ter sido a única a acompanhar um chefe de Estado na cúpula da Índia, no ano anterior.



A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva,disse que o governo espera que até a COP30, marcada para ocorrer em Belém (PA), em novembro, o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês) já esteja em operação. A informação foi adiantada ontem pela Broadcast.



De acordo com a ministra, que fala para a imprensa oficial do governo nesta manhã, momentos antes do início da cúpula do Brics, no Rio, o bloco dará "muita ênfase" ao financiamento climático em suas discussões. No dia 3, a Broadcast registrou que, além do comunicado do grupo, haverá também três declarações, uma delas sobre o clima, que está prevista para ser divulgada amanhã.



Assim como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a ministra criticou a falta do financiamento prometido pelas grandes economias do globo para o segmento. "Temos uma agenda e um dos pontos (de dificuldade) é o dos meios de implementação", afirmou Entre os "gargalos", de acordo com ela, há ausência de financiamento na quantidade e constância necessárias. Além disso, a ministra também citou a importância da transferência de tecnologia para ajudar países em desenvolvimento a fazerem suas transições. "A mudança do clima já está atingindo várias regiões e países", constatou.



Conforme Marina, o financiamento pode ser fruto de um mix de recursos públicos e privados. O Brasil apresenta uma proposta para que, além de recursos públicos, o Fundo Florestas Tropicais Para Sempre também receba financiamentos privados. A expectativa, de acordo com a ministra, é a de que o TFFF possa mobilizar mais de US$ 150 bilhões para ajudar 70 países que têm florestas tropicais. Esses recursos, segundo ela, são para que possa haver "justiça climática".



Governo está trabalhando em mais medidas, como o fundo Clima Fundo Amazônia para chegar no desmatamento zero. Sobre a atuação do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), chamado de Banco dos Brics, Marina disse que será preciso cada vez mais redirecionar os fluxos financeiros para agendas de enfrentamento à mudança do clima. "Seja para corrigir os danos já causados, seja para reduzir as emissões e poder cortar o mal pela raiz. E a melhor forma de fazer isso é direcionar para que esses fluxos de investimentos possam ser na quantidade, na velocidade e na constância que a crise está exigindo."

