POLÍTICA Briga entre os irmãos Ciro e Cid Gomes gera debandada e 43 prefeitos do Ceará anunciam saída do PDT Irmão mais novo, Ivo Gomes está os nomes que anunciaram a intenção de deixar partido, que contava com 54 prefeitos no estado até a crise

A disputa entre os irmãos Ciro e Cid Gomes ganhou mais um capítulo após uma reunião entre prefeitos do PDT do estado terminar com o anúncio de uma saída em massa do partido no Ceará.



Dos 46 prefeitos presentes no ato, realizado em um hotel em Fortaleza nesta terça-feira, 43 anunciaram a saída da sigla, sob o comando do senador Cid Gomes. Entre os dissidentes estão Ivo Gomes, prefeito de Sobral, considerado o reduto da família no estado.

A crise no PDT escalonou nas últimas semanas, após um reunião da executiva nacional do partido que terminou em briga e troca de ofensas os irmãos Gomes. A ideia à época era pôr fim a uma desavença envolvendo o diretório estadual da sigla no Ceará, que chegou a ser presidido por Cid Gomes até uma decisão judicial decorrente de um movimento do grupo político do irmão.

Cid Gomes chama de perseguição os recentes desentendimentos com o diretório nacional, comandado pelo deputado federal e aliado de Ciro, André Figueiredo. Ontem, o deputado estadual e Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Salmito Filho, que é próximo a Cid, explicou a debandada alfinetando o grupo adversário:

— Não há problema com o PDT, há problema com o dono do PDT — disse Filho à imprensa local, se referindo ao grupo de Ciro.



De acordo com Filho, o PDT cearense conta com 54 prefeitos. Com a saída, o partido perderia quase 80% do quadro atual no estado, sem contar os nomes que miravam a disputa para a eleição do ano que vem.

O anúncio ocorre na semana seguinte após 18 deputados — cinco federais e 13 estaduais — deixarem a sigla, também sob a influência do senador Cid Gomes. Entre eles estava a outra irmã dos Gomes, a deputada estadual Lia Gomes. Com a carta de anuência, os parlamentares irão à Justiça para se desfiliar sem perder o mandato por infidelidade partidária.

A crise no Ceará tem reflexos na Justiça, mas também nas definições das eleições municipais de 2024, com a definição das pré-candidaturas em segundo plano.

Confira a lista de prefeitos que pediram para deixar o PDT

Edilberto (Acarape)

Joaquim do Quinca (Alcântaras)

Zico (Baixio)

Netim Morais (Bela Cruz)

Gislaine Landim (Brejo Santo)

Betinha (Camocim)

Simone Tavares (Caridade)

Antonio Martins (Cariré)

Edmilson Leite (Caririaçu)

Ze Weliton (Carnaubal)

Ravenna (Catunda)

- [ ] Joãozinho de Titico (Cedro)

- [ ] Edezio Sitonio (Coreaú)

- [ ] Gildecarlos (Deputado Irapuan Pinheiro)

- [ ] Emanuelle Martins (Ereré)

- [ ] Deda (Farias Brito)

- [ ] Edinardo (Forquilha)

- [ ] Helton Luis (Frecheirinha)

- [ ] Iraldice Mão Cheirosa (Graça)

- [ ] Aníbal Filho (Granja)

- [ ] Roberlandia Ferreira (Guaramiranga)

- [ ] Iris Martins (Hidrolândia)

- [ ] Patrícia Barreto (Irauçuba)

- [ ] Frank Gomes (Itaiçaba)

- [ ] Elizeu Monteiro (Itarema)

- [ ] Edsonriva (Jucás)

- [ ] Roger Aguiar (Marco)

- [ ] Dr. Lorim (Missão Velha)

- [ ] Salomão (Monsenhor Tabosa)

- [ ] Canarinho (Mucambo)

- [ ] Bruno Figueiredo (Pacajus)

- [ ] Raimundo Filho (Pacujá)

- [ ] Beim (Paracuru)

- [ ] Dra. Lívia (Pires Ferreira)

- [ ] Cirilo Pimenta (Quixeramobim)

- [ ] Davi Benevides (Redenção)

- [ ] Savio Gurgel (Russas)

- [ ] Saul Maciel (São Benedito)

- [ ] Maurício Pinheiro (Senador Pompeu)

- [ ] Ivo Gomes (Sobral)

- [ ] Marcelo Mota (Tamboril)

Renê (Ubajara)

Elmo Monte (Varjota)

