Bronca de Lira, tapa, xingamentos.. Os bastidores da sessão que oficializou a Reforma Tributária

A sessão solene do Congresso Nacional que oficializou a Reforma Tributária foi marcada pelo bate-boca entre oposição e governistas. Deputados bolsonaristas xingaram o presidente Lula, que esteve presente na sessão e também vaiaram o petista. Em resposta, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), deu bronca nos parlamentares antes mesmo de começar seu discurso sobre a reforma tributária.

– Pelo respeito que tenho a todos os deputados, de todas tendências e pensamentos, esse era um dia que eu imaginava ser de consagração dessa Casa. Nossos cargos exigem pudor e respeito com quem pensa diferente. Vamos guardar nossas convicções para as sessões normais de plenário. Vamos nos comportar com o máximo de decoro – disse Lira na tribuna do plenário.

Mesmo assim, durante a fala do presidente da República, se ouviu vaias e xingamentos, como gritos de "Lula ladrão" e "Lula carcereiro”.

Em resposta, os governistas tentavam gritar mais alto, e entoavam "Lula guerreiro do povo brasileiro" e "olê olê olá, Lula". De cima da mesa, Lira fazia cara feia e tentava controlar os deputados.

Em seu discurso, Lula mencinou a diversidade do paramento brasileiro e enalteceu a aprovação da medida histórica neste contexto.

— Congresso, com direita ou esquerda, com centro ou qualquer outra coisa, mulheres e homens, negros e brancos, esse Congresso quer goste ou não do presidente é a cara da sociedade brasielira que votou nas eleições de 2022.

Lula completou em outro momento:

— Mais o que me deixa mais feliz é essa fotografia. Guardem. Não precisa gostar do governo, gostar do Lula. Guarde essa foto e se lembrem, que contra ou a favor, vocês contribuíram para que este país, na primeira vez no regime democrático, aprovou uma Reforma Tributária.

A ida ao Congresso Nacional do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para partiricpar da promulgação da Reforma Tributária, nesta quarta-feira, teve um duelo entre base o oposição por palavras de ordem.

No plenário divido, ouvia-se gritos de "Lula ladrão", "Lula carcereiro", "Lula guerreiro" e a tradicional saudação ao presidente "olê olê olá, Lula".

Além disso, o deputado Washington Quaquá (PT-RJ) se envolveu em uma confusão com o bolsonarista Messias Donato (Republicanos-ES) durante a sessão. Segundo um vídeo divulgado por bolsonaristas nas redes sociais, Quaquá faz uma ofensa homofóbica ao chamar o colega de “viadinho” e o acerta com um tapa no rosto.

