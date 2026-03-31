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PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Bruno Moretti é o novo ministro do Planejamento e Orçamento O nome dele, já especulado nos bastidores, foi oficializado pela Secom nesta terça-feira, 31

O secretário especial de Análise Governamental da Casa Civil, Bruno Moretti, é o novo ministro do Planejamento e Orçamento. O nome dele, já especulado nos bastidores, foi oficializado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) nesta terça-feira, 31.

Moretti substitui Simone Tebet, que vai deixar o cargo para disputar uma das cadeiras do Senado por São Paulo. No terceiro lugar na eleição presidencial de 2022, Tebet ganhou o cargo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após declarar apoio ao petista durante o segundo turno entre ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ao deixar o governo para disputar uma vaga no Senado, Tebet atende a um pedido de Lula. Ela mudou o domicílio eleitoral do Mato Grosso do Sul para São Paulo e também trocou de partido, indo do MDB para o PSB.

Além dela, 18 ministros devem deixar a Esplanada até o final desta semana.

O anúncio da nomeação de Moretti ocorreu durante a reunião ministerial convocada por Lula. Esse é o primeiro encontro do ano, feito para apresentar um balanço dos ministros que vão deixar a Esplanada por causa do prazo de desincompatibilização dos cargos. Quem for disputar as eleições em outubro, precisa deixar cargos no Executivo até o sábado, 4. No encontro, o presidente também apresentou os sucessores em pastas cujo futuro já está definido.



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