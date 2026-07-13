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FAMÍLIA BOLSONARO BTG/Nexus: 64% ouviram falar das críticas de Michelle a Flávio Bolsonaro; 35% não ouviram Maioria acredita que episódio não impactará a candidatura de Flávio

Pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 13, mostra que a maioria dos eleitores, 64%, ouviu falar sobre o desentendimento entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), enquanto 35% são os que disseram não ter conhecimento do caso.

Para 40% dos entrevistados, o episódio não impactará a candidatura de Flávio; outros 27% dizem que o efeito será muito negativo e 19% consideram pouco negativo. Já os que avaliam que o impacto será muito positivo são 4%, enquanto 3% enxergam efeito pouco positivo. Não sabem ou não responderam são 6%.

A Nexus ouviu 2.003 entrevistados, com 16 anos ou mais, por telefone, de 10 a 12 de julho. A margem de erro é de 2 p.p., para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-07981/2026.

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