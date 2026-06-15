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ELEIÇÕES 2026 BTG/Nexus: 81% dizem que decisão sobre voto em Lula já está tomada; em Flávio Bolsonaro são 77% Renan Santos (Missão) é o candidato além de Lula e Flávio com os eleitores mais convictos, com 59%

Pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 15, mostra que 73% dos eleitores ouvidos já estão decididos quanto ao seu voto, enquanto 25% disseram que ainda podem mudar até outubro. Entre eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL), o porcentual de certeza do voto está acima da média, enquanto o dos outros candidatos está abaixo.

Entre os que votariam em Lula, por exemplo, 81% dizem que a decisão já está tomada, enquanto 18% dizem que podem mudar de ideia. Nos eleitores de Flávio, 77% afirmaram que já se definiram, enquanto 21% podem mudar.

Renan Santos (Missão) é o candidato além de Lula e Flávio com os eleitores mais convictos: 59% dos que dizem que vão votar nele já estão decididos, enquanto 41% podem mudar de ideia. Os demais candidatos têm porcentuais de incerteza maiores do que os de certeza. A seguir, os porcentuais dos demais candidatos:

Ronaldo Caiado (PSD): 44% estão com a decisão tomada e 54% podem mudar;

44% estão com a decisão tomada e 54% podem mudar; Aécio Neves (PSDB): 42% estão com a decisão tomada e 58% podem mudar;

42% estão com a decisão tomada e 58% podem mudar; Romeu Zema (Novo): 40% estão com a decisão tomada e 55% podem mudar;

40% estão com a decisão tomada e 55% podem mudar; Joaquim Barbosa (DC): 36% estão com a decisão tomada e 64% podem mudar;

36% estão com a decisão tomada e 64% podem mudar; Cabo Daciolo (Mobiliza): 35% estão com a decisão tomada e 65% podem mudar;

35% estão com a decisão tomada e 65% podem mudar; Augusto Cury (Avante): 19% estão com a decisão tomada e 74% podem mudar.

O Nexus ouviu 2.017 entrevistados, por telefone, nas 27 unidades da Federação, de 12 a 14 de junho. A margem de erro é de 2 p.p., para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06645/2026.

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