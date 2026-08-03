BTG/Nexus: Lula tem 46% e Flávio 45% no 2º turno, seguem empatados tecnicamente

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) seguem tecnicamente empatados, na margem de erro, em um eventual 2º turno das eleições presidenciais de outubro, de acordo com pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 3. O petista, contudo, está numericamente à frente.

De acordo com o levantamento, Lula registra 46% das intenções de voto, enquanto Flávio alcança 45%. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 8%. Já os eleitores que afirmaram não saber são 2%. Na pesquisa anterior, de 27 de julho, Lula aparecia com 47% contra 43% de Flávio Bolsonaro, também em empate técnico, no limite da margem de erro, que é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

No cenário contra Ronaldo Caiado (PSD), o cenário também é de empate técnico, com Lula pontuando 46% e o ex-governador de Goiás, 42%. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 10%. Eleitores que não sabem são 3%. Na pesquisa de 27 de julho, na simulação de 2º turno, Lula liderava com 45% e o ex-governador de Goiás registrava 43%.

Em eventual disputa contra Romeu Zema (Novo) no 2º turno, Lula venceria o ex-governador mineiro por 46% contra 40%. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 10%, enquanto os que não sabem são 3%. Na pesquisa de 27 de julho, o presidente pontuou 46% contra 42% de Zema.

Quando o candidato da oposição é o ativista Renan Santos (Missão), Lula seria reeleito por 47% a 37%, se a eleição fosse realizada hoje. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 13%. Eleitores que não sabem são 3%. Na pesquisa de 27 de julho, na simulação de 2º turno, Lula liderava por 47% a 39%.

A Nexus ouviu 2.002 entrevistados, com 16 anos ou mais, por telefone, de 31 de julho e 2 de agosto. A margem de erro é de 2 p.p., para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-02874/2026.

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