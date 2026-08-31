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Presidência BTG/Nexus: Para 46%, governo Lula é ruim ou péssimo; 37% consideram ótimo ou bom e 18% regular Avaliação é pior entre o público masculino, eleitores de 16 a 24 anos, por quem tem ensino superior, ganha mais de 5 salários mínimos e mora no Sul

Pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 31, indica que 46% dos eleitores avaliam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como ruim ou péssimo. Na pesquisa anterior, de 24 de agosto, eram 43%. Os eleitores que consideram o governo de Lula ótimo ou bom somam 37%. Na semana passada, eram 35%. Aqueles que consideram o governo de Lula regular são 18%. Na pesquisa de 24 de agosto, eram 22%.

A avaliação do governo Lula é melhor entre o público feminino, pessoas de 60 anos ou mais e por quem estudou até o ensino fundamental. Quem ganha até um salário mínimo, desocupados e eleitores do Nordeste também avaliam melhor o governo.

A avaliação é pior entre o público masculino, eleitores de 16 a 24 anos, por quem tem ensino superior, ganha mais de 5 salários mínimos e mora no Sul.

O instituto também perguntou sobre a aprovação do desempenho pessoal de Lula. Segundo a pesquisa, 51% desaprovam o petista, enquanto 46% aprovam. Os que disseram não saber ou que não responderam somam 2%.

A desaprovação subiu em três pontos porcentuais em relação à pesquisa anterior, quando somou 49%, mas dentro da margem de erro. O patamar de aprovação caiu dois pontos.

A Nexus ouviu 2.005 pessoas com 16 anos ou mais, por telefone, de 28 a 30 de agosto. A margem de erro é de 2 p.p., para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-08900/2026.

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