A- A+

Advocacia Bueno se torna sócio da Frutuoso Advocacia Cerimônia com autoridades marcou a assinatura do contrato associativo em Recife

Em cerimônia prestigiada, o desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) Bartolomeu Bueno formalizou, ontem, sua associação ao escritório Frutuoso Advocacia, durante cerimônia realizada na sede da instituição, no Recife.

O evento contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Ricardo Paes Barreto; os deputados estaduais João Paulo (PT) e Fabrizio Ferraz (Solidariedade); e o diretor do Grupo EQM, Eduardo Moraes, que representou o presidente do grupo e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro.



Advocacia

Na ocasião, Bartolomeu Bueno assinou o contrato que o torna oficialmente sócio do escritório liderado pelo advogado André Frutuoso. “Após 24 anos como desembargador, mais de 18 como juiz e, ao todo, 43 anos na magistratura, eu antecipei a minha aposentadoria em 4 anos para voltar a advogar, voltar por onde comecei”, afirmou o novo integrante do Frutuoso Advocacia. Antes de ingressar na magistratura, Bartolomeu Bueno atuou como advogado. Com o retorno à atividade, recuperou seu antigo registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), passando a figurar entre os advogados mais antigos do país. “Vários amigos, também com escritórios importantes de Recife, me convidaram, mas optei por Frutuoso Advocacia pela estrutura que me foi oferecida, pelas condições de trabalho principalmente. Não venho preocupado com dinheiro, venho preocupado em trabalhar. Quando a gente trabalha, o resultado chega”, disse Bartolomeu.

Reconhecimento

O advogado André Frutuoso, diretor-executivo do escritório, ressaltou a importância da chegada de Bartolomeu Bueno. “Não é todo dia que um desembargador entra em qualquer escritório de advocacia, isso é um evento que chama atenção da comunidade jurídica. A nossa expectativa é a melhor possível, Dr. Bartolomeu Bueno é uma referência e é motivo de muita honra para a Frutuoso Advocacia recebê-lo como sócio da instituição”, destacou. De acordo com Frutuoso, Bueno irá atuar no gerenciamento de grandes demandas em conjunto com a direção e os demais sócios.

O escritório, que já acumula mais de 30 mil clientes em 15 anos de atuação, planeja expandir ainda mais a sua presença com a abertura de unidades em João Pessoa (Paraíba), ainda neste ano, e em Natal (Rio Grande do Norte), no próximo ano. Perfil humano Durante a cerimônia, o presidente do TJPE, desembargador Ricardo Paes Barreto, destacou o perfil humano de Bartolomeu Bueno.

“Bartolomeu tem uma ligação muito grande com os mais necessitados, gosta de prestar serviço às pessoas mais carentes, tem uma veia política e pode ser que se candidate a algum cargo político e a gente torce muito que ele tenha sucesso, agora do outro lado do birô, como advogado”, declarou.

Trajetória

Natural do município de Ingazeira, no Sertão pernambucano, Bartolomeu Bueno formou-se em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) em 1978 e iniciou sua carreira como advogado. Em 1982, ingressou na magistratura ao ser aprovado em concurso público, sendo nomeado para a Comarca de Exu. Ao longo de mais de quatro décadas de serviço público, passou por diversas comarcas do Estado. Em 2021, ele se tornou desembargador, por merecimento, e acumulou funções estratégicas no Tribunal de Justiça de Pernambuco, como vice-presidente, corregedor-geral e relator do projeto do novo Código de Organização Judiciária do Estado. Também teve forte presença em entidades de classe, como a Associação Nacional de Desembargadores (ANDES), que presidiu por dois mandatos, e coordenou projetos. Ao longo da trajetória, foi agraciado com diversas homenagens por instituições pelos seus serviços prestados à sociedade.

Veja também