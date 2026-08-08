A- A+

INTERNACIONAL Bulgária convoca embaixador da Ucrânia após explosão de drone A chancelaria ucraniana informou que suas forças "não atacaram deliberadamente" a Bulgária

A Bulgária convocou o embaixador da Ucrânia, após um drone com uma "quantidade significativa de explosivos" entrar neste sábado em seu território e explodir perto de um gasoduto.

Segundo o Ministério da Defesa búlgaro, o drone era de um tipo "amplamente usado pelo Exército ucraniano". A chancelaria da Bulgária convocou o embaixador da Ucrânia para uma reunião na próxima segunda-feira, informou seu gabinete à AFP.

A chancelaria ucraniana informou que suas forças "não atacaram deliberadamente" a Bulgária, e que estavam "em contato com o lado búlgaro para esclarecer as circunstâncias do incidente".

Desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, vários drones das partes em conflito entraram no espaço aéreo de países vizinhos, alguns deles membros da Otan.

Embora o incidente de hoje não tenha deixado vítimas, o premier búlgaro, Rumen Radev, informou que "o drone transportava uma quantidade considerável de explosivos".

Segundo Radev, nem a Bulgária nem a Romênia detectaram a pequena aeronave, que caiu em um campo de girassóis. "A identificação e neutralização desse tipo de drone representa um grande desafio", ressaltou.

Incidentes relacionados a drones se multiplicaram nos últimos meses em vários países do Leste Europeu membros da Otan e aliados da Ucrânia contra a Rússia, mas o de hoje foi o primeiro desse tipo na Bulgária.

A Romênia, que registra incursões de drones desde o começo da guerra, ordenou no mês passado a expulsão de um integrante da embaixada russa.

"Devido a este incidente, vamos redistribuir efetivos e recursos da polícia de fronteira destinados à detecção de drones e às operações de combate a drones", informou Radev.

Veja também