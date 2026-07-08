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Investigação Busca e apreensão foi surpresa e constrangimento danado, reviraram tudo, diz Flávio Bolsonaro "Para a surpresa de todos, hoje [quarta-feira] pela manhã, busca e apreensão na casa do presidente Bolsonaro. Um constrangimento danado. Uma busca minuciosa. Reviraram tudo", declarou, em transmissão em seu canal no YouTube

O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que a busca e apreensão realizada nesta quarta-feira, 8, por armas na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi "constrangedora", uma "surpresa" e "totalmente desnecessária".

"Para a surpresa de todos, hoje [quarta-feira] pela manhã, busca e apreensão na casa do presidente Bolsonaro. Um constrangimento danado. Uma busca minuciosa. Reviraram tudo", declarou, em transmissão em seu canal no YouTube.

Flávio afirmou que a Polícia Federal não encontrou "nada" das armas. "Foi uma busca muito minuciosa. Tiveram que tirar a Laurinha do quarto dela para poder fazer também a busca e procurar alguma arma. Eles foram procurar alguma arma que não tivesse sido informada nos autos ... E por óbvio, não tinha absolutamente nada de errado", disse, referendo-se à Laurinha, filha de Jair e Michelle Bolsonaro.

Flávio afirmou que a operação foi uma tentativa de criar uma "cortina de fumaça" para desviar a atenção de sua atuação nos Estados Unidos. Ele chegou ao país no domingo, 5, e participou na terça-feira, 7, de uma audiência promovida pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), em Washington, para debater as tarifas norte-americanas a produtos brasileiros.

Flávio Bolsonaro afirmou que os advogados do pai têm informado o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes sobre as armas que possui e que "não há mais boa-fé" do magistrado. Segundo o senador, a operação desta quarta foi uma tentativa de Moraes de saber se a defesa de Bolsonaro "está mentindo".

Flávio deve voltar ao Brasil nos próximos dias para participar na sexta-feira, 10, de evento de apoio à pré-candidatura de André Fernandes (PL) no Ceará.

Operação na casa de Jair Bolsonaro

A Polícia Federal cumpriu nesta manhã um mandado de busca e apreensão na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro para procurar armas e munições. A ação foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes.

A diligência ocorreu após Bolsonaro ter entregado as oito armas registradas em seu nome, depois que uma delas foi apreendida em uma blitz no Distrito Federal, em junho, fato que levou o Exército a encaminhar todo o arsenal do ex-presidente à Polícia Federal.

Para verificar se havia ainda outras armas na residência, Moraes determinou essa busca e apreensão.

A informação foi divulgada pela própria defesa do ex-presidente após o cumprimento do mandado. Um dos advogados, João Henrique Freitas, afirmou que nada foi encontrado nem apreendido na ação

"O mandado buscava armas, munições, acessórios e documentos de registro. A defesa já havia informado previamente o paradeiro de todas as armas. É lamentável que um ex-presidente da República ainda seja submetido a esse tipo de ação", afirmou.

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