"Cabe a Lula montar a equipe. Estou à disposição do meu partido", diz cotado para assumir o Turismo

A- A+

Leia também

• Indicado para o Turismo, deputado do União prestigia aniversário de petistas

• Padilha indica troca no Turismo e diz que apoio em bloco do União a Sabino é "bastante positivo"

• De volta ao Brasil, Lula deve arbitrar sobre Ministério do Turismo e emendas

O deputado Celso Sabino (União-PA) evitou responder nesta terça-feira (27) se recebeu um convite do governo para assumir o ministério do Turismo, mas disse que se for incumbido da missão vai “exercer o máximo de empenho”.

—Tenho trabalhado aqui na Câmara do meu mandato. Vocês estão vendo hoje aqui instalando lá Frente Parlamentar Mista da Transparência Pública. Sobre a questão do ministério, acho que cabe ao governo o presidente Lula, ao seu tempo, da forma como entender melhor, montar a sua equipe, formar o seu time. Eu sou funcionário do povo brasileiro, dos cidadãos do Pará, por onde fui eleito. Estou à disposição do meu partido. Sou fiel. Se essa missão me for incumbida, então vamos buscar exercer o máximo de empenho, o máximo de trabalho possível—disse Sabino.

No dia 17, Sabino participou de um almoço com Lula no Pará, durante evento em Belém, após lançamento das obras para a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP-30).

Questionado se no encontro com o presidente, foi falado sobre a possibilidade dele assumir o ministério, Sabino desconversou.

—Nós tratamos sobre vários assuntos. Eu estou aqui com uma orientação do meu partido, dos meus colegas deputados, para evitar dar entrevistas em relação a essa questão. Enquanto nós não tivermos efetivamente, oficialmente uma posição do governo— disse.

As falas de Sabino foram feitas durante o lançamento da frente parlamentar a ser presidida por ele sobre transparência pública.

Em uma semana com poucos eventos e votações no Congresso Nacional, o deputado Celso Sabino (União-AP) conseguiu encher um evento com conselheiros de tribunais de contas pelo país. Recém-empossado ministro do Tribunal de Contas da União, o ex-deputado Jhonatan de Jesus participou e discursou no evento.

Nesta semana, muitos parlamentares não estão em Brasília por causa das festas de São João. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) está em Lisboa, em Portugal, para evento do ministro Gilmar Mendes, assim como diversos ministros, deputados e senadores.

Interlocutores e convidados de Sabino no evento desta terça-feira (27) dão como certo que o deputado deixa a Câmara na próxima semana para fazer parte do primeiro escalão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Nos bastidores do comes e bebes parlamentar, convidados lamentavam que Sabino deverá permanecer pouco tempo na presidência frente recém-criada e especulava quem é assumiria a vaga na Câmara, caso Sabino de fato assuma o ministério. O ex-deputado federal Hélio Leite (União-PA) é quem deve assumir, caso Sabino saiba.

Veja também

JULGAMENTO DE BOLSONARO NO TSE Relator diz que Bolsonaro foi "integral e pessoalmente responsável" por reunião com embaixadores; assista ao vivo