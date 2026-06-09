Ter, 09 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça09/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Ministério da Fazenda

Cabe debate setorial e civilizado com EUA; ameaças devem ser afastadas, afirma Durigan

Governo está preocupado com a possibilidade de uma nova rodada de tarifas sobre bens brasileiros pelos Estados Unidos devido às investigações com base na Seção 301 da Lei de Comércio do país

Reportar Erro
O ministro da Fazenda, Dario DuriganO ministro da Fazenda, Dario Durigan - Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, reforçou nesta terça-feira, 9, o argumento do governo federal sobre a abertura do Brasil para as tratativas setoriais com os Estados Unidos, com foco no campo comercial. Ele também ponderou que o diálogo precisa ser civilizado, sem "ameaças".

Em entrevista ao UOL, foram mencionados os seguintes segmentos: etanol e açúcar; indústria aeronáutica; bem como os setores de serviços, infraestrutura de telecomunicação e tecnologia de nuvem.

"Esse debate setorial cabe, porque é um debate civilizado que se faz entre países que têm demandas pontuais em relação a outro. O que a gente deveria afastar é grandes ameaças ao Brasil como um todo", declarou o ministro.

Leia também

• Crimes com motivação política atingem níveis recordes na Alemanha

• PT reúne evangélicos para divulgação da carta política voltada ao segmento

• Luciana Santos critica Bolsonaro e diz que tarifaço de Trump tem motivação política

Na entrevista, Durigan também afirmou que a reunião virtual com o representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer, deve ocorrer nos próximos dias. Além de Durigan, devem participar do encontro virtual o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Márcio Elias Rosa, e outros.

O governo está preocupado com a possibilidade de uma nova rodada de tarifas sobre bens brasileiros pelos EUA devido às investigações com base na Seção 301 da Lei de Comércio do país.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter