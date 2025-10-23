A- A+

ELEIÇÕES 2026 Cabo Daciolo anuncia pré-candidatura à Presidência para 2026 Nas redes sociais, Daciolo publicou um vídeo acompanhado de uma mensagem em tom religioso

O ex-deputado federal Cabo Daciolo, ex-bombeiro militar, anunciou nesta quinta-feira, 22, que é pré-candidato à Presidência da República nas eleições de 2026.

Nas redes sociais, Daciolo publicou um vídeo acompanhado de uma mensagem em tom religioso. "Vamos transformar a Colônia Brasileira em Nação Brasileira", escreveu o ex-parlamentar.

Na publicação, ele também citou um trecho bíblico. "'Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês', diz o criador, 'planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei'".

"Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês", escreveu na legenda da postagem.

Daciolo já disputou a Presidência em 2018, quando terminou em sexto lugar, com 1,20% dos votos válidos. Na época, era filiado ao Patriota.

Após a eleição, ele se filiou ao Partido Brasil 35 e, em 2021, anunciou novamente sua pré-candidatura à Presidência para o pleito de 2022.

No entanto, no fim daquele ano, declarou ter recebido um "chamado do Espírito Santo" e desistiu da disputa, passando a apoiar Ciro Gomes, então candidato do Partido Democrático Trabalhista (PDT).



Veja também