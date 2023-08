A- A+

Luto Cabo Daciolo se declara e homenagem a mulher, Cristiane, morta aos 52 anos: 'Eterna namorada" Ela havia recebido diagnóstico de leucemia em 2018 e passado por transplante de medula óssea no ano seguinte

O ex-deputado federal Cabo Daciolo usou as redes sociais para se declarar à mulher, a jornalista Cristiane Daciolo, que morreu, aos 52 anos, no Rio de Janeiro. O político, que concorreu à Presidência da República em 2018, destacou o amor por Cristiane, a quem chamou de "eterna namorada".

"VIDA ETERNA. Minha eterna namorada", escreveu Daciolo, que ainda reproduziu um versículo bíblico. "Então Jesus disse: 'Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá'".

Cristiane faleceu nesta terça-feira. A família não confirmou oficialmente a causa.

Cristiane havia sido diagnosticada com leucemia em 2018. De lá para a cá, passava pelo tratamento da doença. Em 2019, a jornalista foi submetida a um transplante de medula óssea, doada pelo irmão.

Cristiane deixa três filhos. A informação sobre a morte dela partiu do jornalista Geremias Couto, amigo da família.

"Daciolo faz parte do meu círculo de amizades. Agora há pouco recebi a notícia de que a mulher, Cristiane Daciolo, faleceu em decorrência da doença que lhe acometera há pouco mais de dois anos. Expresso-lhe e a toda a família os meus profundos sentimentos pela perda", escreveu ele.

Cabo Daciolo e Cristiane trocavam uma série de declarações de amor nas redes sociais. Desde a confirmação da morte, ela recebeu homenagens e amigos e colegas, que também expressaram solidariedade pela perda do ex-presidenciável.

"Batalhou contra o câncer mas hoje Deus a recolheu! Todas as vezes que nos encontramos foi para orar no monte e em casa, mas ela estava sempre ligada aos céus! Vamos orar para que o Senhor console o coração do Daciolo e de seus filhos", destacou a pastora Priscila Seixas.

Pelo Twitter, o jornalista Glenn Greenwald lembrou do apoio dado por Cabo Daciolo durante a internação do marido, o deputado David Miranda, que morreu em maio deste ano.

"David e Cabo Daciolo formaram uma amizade improvável mas linda. Quando David foi hospitalizado e faleceu, Cabo deu grande conforto à nossa família. Ele falava muito de seu amor por Cristiane e suas lutas de saúde. Deixo meus sentimentos profundos e amor a Cabo e sua família", disse o jornalista.

