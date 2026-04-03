Cabo Daciolo se filia ao Mobiliza, lança candidatura à Presidência
Ex-deputado federal afirma que voltará a concorrer ao Planalto oito anos após a primeira campanha; ele anunciou Ricardo Rocha como indicação a ministro dos Esportes
O ex-deputado federal e pastor evangélico Cabo Daciolo se filiou ao partido Mobiliza para lançar sua candidatura à Presidência e anunciou o ex-jogador de futebol da Seleção Brasileira Ricardo Rocha como um nome indicado para assumir o Ministério dos Esportes.
O anúncio foi feito por Daciolo em suas redes sociais nesta sexta-feira ao lado do presidente nacional da sigla, Antônio Carlos Massarolo, e de outros correligionários.
Na postagem, na qual compartilhou uma imagem da sua ficha de filiação ao Mobiliza, o ex-deputado escreveu o lema "Cabo Daciolo 2026" e fez referência a um versículo bíblico que diz "quando os justos governam, o povo se alegra".
O anúncio acontece oito anos após Daciolo ser candidato à Presidência em 2018, durante o pleito que elegeu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Na época, a popularidade entre os eleitores se deu pelo famoso jargão “Glória a Deus” do parlamentar, que defendia os preceitos cristãos durante a campanha e ia aos debates contra os adversários sempre com uma Bíblia Sagrada.
Ao final do pleito, Daciolo obteve 1,26% dos votos válidos e ficou em sexto lugar na disputa, à frente de nomes como Henrique Meirelles (MDB), Marina Silva (Rede) e Álvaro Dias (Podemos).
Interessado em voltar a disputar o Planalto neste ano, ele enfrentará uma eleição em que os votos dos evangélicos serão disputados pelo senador Flávio Bolsonaro (PL) e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
— Vamos lutar pela soberania nacional. Chega do imperialismo norte-americano e chinês. Sou nacionalista, trabalhista e patriota — disse ao Globo.
No anúncio, Daciolo também adiantou a escolha de Ricardo Rocha como o indicado para assumir a pasta dos Esportes em seu eventual governo. O ex-jogador foi o zagueiro da Seleção quando o Brasil conquistou o tetracampeonato da Copa do Mundo em 1994. Ele também atuou como zagueiro e capitão do Vasco entre 1994 e 1996.