Fake News Cade abre investigação contra Google e Meta para apurar suspeita de abuso sobre PL das Fake News As empresas estariam usando indevidamente suas plataformas para realizar campanhas em desfavor do projeto de lei

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) instaurou nesta terça-feira (2) procedimento preparatório de inquérito administrativo para apurar suposto abuso de posição dominante por parte do Google e da Meta, no âmbito das discussões relacionadas ao Projeto de Lei n° 2630, conhecido como “PL das Fake News”.

Na última segunda-feira (1º), o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), havia anunciado que pediria ao Cade a abertura de inquérito contra o Google por “possível infração contra a ordem econômica” ao incluir o artigo “O PL das fake news pode piorar a sua internet” na página principal do buscador.

O artigo crítico ao Projeto de Lei é assinado por Marcelo Lacerda, diretor de Relações Governamentais e Políticas Públicas da empresa no Brasil.

Em nota, o Cade diz que a decisão foi tomada após denúncias de que Google e Meta estariam "utilizando indevidamente" as plataformas Google, YouTube, Facebook e Instagram para realização de campanhas contra o projeto de lei.

