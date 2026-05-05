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Caso master CAE do Senado já tem cópias do processo do TCU sobre Master, mas restringe acesso a documentos Peças foram passadas após o grupo de trabalho da CAE solicitar informações sobre as apurações contra o Master a diversos órgãos

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado informou nesta terça-feira (5) ter recebido as cópias integrais do processo do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre as supostas fraudes do banco Master. O acesso, porém, será restrito, por conter informações sigilosas.

Segundo o presidente do colegiado, Renan Calheiros (MDB-AL), só poderão ler os documentos os senadores titulares da comissão e um assessor de cada parlamentar.

Para ter acesso, eles terão de assinar um termo de confidencialidade e precisarão marcar horário para fazer a leitura.

As peças foram passadas após o grupo de trabalho da CAE solicitar informações sobre as apurações contra o Master a diversos órgãos, entre eles, o TCU, o Banco Central e a Polícia Federal.

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